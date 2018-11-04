В Большом зале Белгосфилармонии прозвучит «Маленькая торжественная месса»

150 лет назад, 13 ноября 1868 года, ушел из жизни Джоаккино Россини, которого Гейне называл «Божественный маэстро». Он обладал легким, жизнелюбивым характером и прекрасным чувством юмора: «Еда, любовь, пение и пищеварение – вот, поистине 4 акта комической оперы, которая называется жизнью». 15 ноября в Минске будет исполнена его «Маленькая торжественная месса».

Последнее желание Маэстро исполнили в точности – в «Театр Итальен» в Париже после его смерти впервые прозвучала «Маленькая торжественная месса». И последняя песнь «пезарского лебедя» восхитила присутствовавших.

Интересны и отдельные части мессы – монолог о распятии Христа «Crucifixus», ария «O Salutaris Hostia» и заключительное «Agnus Dei». Оригинальная версия написана композитором специально для камерного состава: 12 певцов (согласно авторской ремарке по числу апостолов) – восемь хористов и четыре солиста, а также удвоенная партия фортепиано и фисгармония.

В концерте 15 ноября партию фортепиано исполнит знаменитый дуэт – народные артисты Республики Молдова Анатолий Лапикус и Юрий Махович. В 2018 году фортепианному дуэту исполнилось 25 лет. Анатолий Лапикус и Юрий Махович объединились в январе 1993 года и сразу привлекли внимание самим фактом фортепианного дуэта – такой ансамбль в Молдове еще не встречался. Пианисты получили образование в лучших российских музыкальных вузах: Анатолий Лапикус в институте имени Гнесиных, а Юрий Махович в Санкт-Петербургской консерватории.

За 25 лет творческой деятельности музыканты исполнили практически все произведения для фортепианного дуэта, издали несколько томов собственных переложений известных произведений классики. При этом дуэту удалось отойти от академического консерватизма в силу стилевой разнонаправленности программ. Ансамбль сохранил творческий запал и по праву завоевал признание публики – на его концертах неизменные аншлаги.