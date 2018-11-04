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«Отсутствие сюрпризов – самое лучшее, что власть может сделать для бизнеса». Турчин на открытии «Кастрычніцкага эканамічнага форума»
Новости Беларуси. Предсказуемость государственной политики – лучший вариант экономического курса страны. 5 ноября такое мнение высказал первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин, открывая международный «Кастрычніцкі эканамічны форум», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он отметил, что в программе на текущую пятилетку есть всё, что необходимо для планомерного развития экономики. Осталось ее выполнять.
Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Со стороны власти отсутствие сюрпризов – это самое лучшее, что власть может сделать для бизнеса.
В ближайшее время правительство готовит ряд шагов по декриминализации бизнес-решений. Наше общество подошло к тому, что экономические методы принуждения к исполнению закона могут оказаться более действенными, чем силовые.
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«Отсутствие сюрпризов – самое лучшее, что власть может сделать для бизнеса». Турчин на открытии «Кастрычніцкага эканамічнага форума»
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«Отсутствие сюрпризов – самое лучшее, что власть может сделать для бизнеса». Турчин на открытии «Кастрычніцкага эканамічнага форума»
Новости Беларуси. Предсказуемость государственной политики – лучший вариант экономического курса страны. 5 ноября такое мнение высказал первый вице-премьер...
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