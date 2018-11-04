|
«Будет достойным украшением в городе». Наталья Кочанова об обновлённом Белорусском молодёжном театре
Новости Беларуси. Сегодня, 5 ноября, в Минске торжественно открыли малую сцену Белорусского молодежного театра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Событие приурочили к 7 ноября. Оно было долгожданным – реконструкция длилась около 10 лет.
В результате актеры получили современную сценическую площадку, где могут экспериментировать и воплощать самые смелые творческие идеи.
Обновление и в зрительном зале. Он рассчитан на 180 мест. Оборудован гостевой балкон, появились места для маломобильных посетителей.
Сегодня на новой сцене прошла репетиция музыкально-театральной постановки. А премьерный спектакль состоится уже в декабре.
Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:
А в городе Минске замечательно, что молодежный театр распахнул свои двери, проведя здесь масштабную реконструкцию этого здания. Сегодня здесь прекрасные условия для того, чтобы наша молодежь могла видеть хорошие произведения и хорошие спектакли. Это по праву будет достойным украшением в городе и хорошим подарком для жителей города Минска и для гостей, которые будут приезжать и приходить с удовольствием в этот театр.
Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
Эту сцену артисты молодежного театра временно разделят со своими коллегами из Театра киноактера: вскоре он закрывается на реконструкцию.
Новости по теме
«Я думаю, что это можно называть дьявольщиной»: Дмитрий Ситковецкий после премьеры «Чёрт, солдат и скрипка» в Минске
‡агрузка...
«Будет достойным украшением в городе». Наталья Кочанова об обновлённом Белорусском молодёжном театре
«Каждый урок – маленький кирпичик». Как победить на олимпиаде по русскому языку – история школьницы из Минска
Более 30 человек стали жертвами непогоды в Италии
В Дели из-за густого смога видимость снизилась до 2 метров
В центре Марселя обрушилась часть жилого дома: в здании могли быть бездомные
Обзорная миссия МВФ приступила к работе в Минске
Каллаур об отремонтированном детском саде в Ивье: «По всей стране реализуются социальные проекты вместе со Всемирным банком»
За два года Минск сэкономил более 50 млн рублей за счёт рационального использования электроэнергии
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Будет достойным украшением в городе». Наталья Кочанова об обновлённом Белорусском молодёжном театре
Новости Беларуси. Сегодня, 5 ноября, в Минске торжественно открыли малую сцену Белорусского молодежного театра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)