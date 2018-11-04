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«Будет достойным украшением в городе». Наталья Кочанова об обновлённом Белорусском молодёжном театре

05.11.2018 17:03 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сегодня, 5 ноября, в Минске торжественно открыли малую сцену Белорусского молодежного театра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Событие приурочили к 7 ноября. Оно было долгожданным – реконструкция длилась около 10 лет.

«Будет достойным украшением в городе». Наталья Кочанова об обновлённом Белорусском молодёжном театре

«Будет достойным украшением в городе». Наталья Кочанова об обновлённом Белорусском молодёжном театре

В результате актеры получили современную сценическую площадку, где могут экспериментировать и воплощать самые смелые творческие идеи.

Обновление и в зрительном зале. Он рассчитан на 180 мест. Оборудован гостевой балкон, появились места для маломобильных посетителей.

«Будет достойным украшением в городе». Наталья Кочанова об обновлённом Белорусском молодёжном театре

«Будет достойным украшением в городе». Наталья Кочанова об обновлённом Белорусском молодёжном театре

«Будет достойным украшением в городе». Наталья Кочанова об обновлённом Белорусском молодёжном театре

«Будет достойным украшением в городе». Наталья Кочанова об обновлённом Белорусском молодёжном театре

«Будет достойным украшением в городе». Наталья Кочанова об обновлённом Белорусском молодёжном театре

Сегодня на новой сцене прошла репетиция музыкально-театральной постановки. А премьерный спектакль состоится уже в декабре.

«Будет достойным украшением в городе». Наталья Кочанова об обновлённом Белорусском молодёжном театре

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:
Это добрая традиция, когда в преддверии октябрьских праздников в нашей стране открываются социально значимые объекты, производственные объекты.

А в городе Минске замечательно, что молодежный театр распахнул свои двери, проведя здесь масштабную реконструкцию этого здания. Сегодня здесь прекрасные условия для того, чтобы наша молодежь могла видеть хорошие произведения и хорошие спектакли. Это по праву будет достойным украшением в городе и хорошим подарком для жителей города Минска и для гостей, которые будут приезжать и приходить с удовольствием в этот театр.

«Будет достойным украшением в городе». Наталья Кочанова об обновлённом Белорусском молодёжном театре

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
Очень рад, что город Минск провел масштабную работу в этом здании и создал малую или экспериментальную площадку молодежного театра. Она будет предназначена в первую очередь для новых молодежных нестандартных постановок.

«Будет достойным украшением в городе». Наталья Кочанова об обновлённом Белорусском молодёжном театре

Эту сцену артисты молодежного театра временно разделят со своими коллегами из Театра киноактера: вскоре он закрывается на реконструкцию.

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«Будет достойным украшением в городе». Наталья Кочанова об обновлённом Белорусском молодёжном театре

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сегодня, 5 ноября, в Минске торжественно открыли малую сцену Белорусского молодежного театра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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