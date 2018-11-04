От 6 до 9 лет. Суд огласил приговор сержантам по делу Коржича

В понедельник, 5 ноября, Минский областной суд огласил приговор по делу Александра Коржича. Три месяца суд допрашивал обвиняемых, потерпевших, десятки свидетелей, изучал материалы уголовного дела. Обвинение по ч. 3 ст. 455 УК (Злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия), ч. 1, 2 ст. 430 (Получение взятки) было предъявлено сержантам Антону Вяжевичу, Егору Скуратовичу, Евгению Барановскому. Последнему еще вменили ч. 1 ст. 205 (Кража).





Свою вину сержанты признали частично, отрицая, что их действия довели Коржича до самоубийства.





За 40 минут до начала процесса в холле суда и самом зале было более сотни солдат в форме. Военнослужащие присуствовали только в первые дни процесса, затем перестали приезжать на заседания. Почти три месяца 20 скамей пустовали, на открытый суд ходили лишь журналисты.





Обвиняемые через клетку и десяток конвоиров пытаются рассмотреть тех, кто сегодня пришел на оглашение приговора. На них внимательно смотрят женщины из зала.





Военнослужащих сегодня оказалось так много, что некоторые выстроились вдоль стены.

За несколько минут до начала в зал вошла потерпевшая Светлана Коржич. Она со всеми поздоровалась и прошла к столу, где сидел адвокат. Его ей предоставили бесплатно.





Минским областным судом все трое признаны виновными. Евгения Барановского приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества, Антона Вяжевича — к 7 годам, Егора Скуратовича — к 6 годам лишения свободы. У фигурантов будет конфисковано имущество, они лишены звания. Обвиняемые должны оплатить судебные издержки, каждый по 1 993 рубля 27 копеек.





— Хлопчыки, вы все равно выйдете, и мамы вас любят, и дети будут, — обращалась ранее в суде к обвиняемым мама погибшего солдата Светлана Коржич. — А у меня уже ничего не будет. Вы совершили большую ошибку, придется отвечать. Офицеры ушли от ответственности. Армия у меня забрала сына, настоящее, будущее. (…) Мне кажется, все, что происходит, это страшный сон, он происходит не со мной. Пусть Саше Министерство обороны поставит памятник и напишут: «Освободителю Печей». Это мой сын открыл эти Печи, это гиблое место.









Обвиняемый Егор Скуратович. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY





Напомним, 3 октября 2017 года в подвале медицинской медроты был обнаружен Александр Коржич с майкой на голове и связанными шнурками. Чуть позже выяснилось, что рядовой пропал на семь дней и никто этого не заметил. В суде не раз задавался вопрос: кто должен был забрать солдата после выписки и отвести в расположение. Четкого ответа так и не прозвучало.





И во время предварительного расследования, и во время суда потерпевшая Светлана Коржич заявляла, что не согласна с официальной версией произошедшего, женщина настаивает на том, что ее единственного сына убили.





Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.