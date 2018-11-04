Миллионы рублей и нервных клеток: достроили мост через Припять - завтра там будет Лукашенко

Обошелся объект в 32 миллиона рублей, сотни тысяч нервных клеток и месяцы бессонных ночей рабочих, прорабов и их начальников. Но все это, уверяют причастные к стройке года, было не зря. Завтра, 6 ноября, на мосту побывает Лукашенко — и вот что он увидит.









…Петрович провожает строгим взглядом фуры, автобусы и легковушки. Его огрубевшее от припятского ветра лицо морщится. Но сейчас не от холода — снова кто-то из водителей норовит проскочить на красный.





С тех пор как над Припятью треснул мост и для переправы через реку построили понтон, Петрович здесь главный — отвечает за организацию дорожного движения. В помощники ему установили светофор.





— Все хотят на другой берег быстрее, вот и прут на красный. А с той стороны Турову зеленый горит. Как им потом на этом понтоне разъезжаться? Но вот посмотри, опять, — чтобы хоть как-то сдерживать поток нетерпеливых, Петрович выходит на дорогу и поворачивается спиной к автомобилям. Говорит, испробовал разное, но стать перед капотом — единственный способ гарантированно заставить водителей соблюдать ПДД.





— Стою и не дышу: прислушиваюсь, остановился ли. Дураков ведь хватает. А вдруг поедет?





— А что, бывало?





— Свои-то не особо. А вот первый регион, ольшанские, те — да. Особенно ночью несутся на своих крутых тачках, вообще закон не писан, — жалуется на соседей Петрович.





Но самое «черное» время, говорит, это когда понтон на несколько часов разводят, чтобы по Припяти могла пройти груженая баржа. Происходит это два-три раза в неделю — и очередь из авто растягивается на сотни метров. Пропорционально ожиданию растет и напряжение, возникают конфликты, случались даже драки.





К счастью, совсем скоро всем этим нервотрепкам придет конец. Еще сутки — и никому из водителей уже не нужен будет ни надоевший понтон, ни ведущая к нему 6-километровая новая насыпная гравийка, ни Петрович. 6 ноября сюда приедет президент и торжественно откроет для движения новый, отремонтированный мост через Припять.





В двух километрах от понтонной переправы — последние приготовления. У моста, под мостом и на мосту снуют рабочие. Подмазывают, подкрашивают, убирают строительный мусор. И до сих пор не верят.





— Дни считали, а теперь вот и часы. Не то чтобы надоело работать. Я ведь тут живу. А на том берегу мои родители. И так здесь почти у каждого — у кого дети в Турове, у кого работа. Зима на носу. Даже не передать, как мы ждем этот мост, — объясняет мужчина в спецовке.





Делегация из области во главе с "губернатором" тоже здесь. Чиновники не скрывают гордости — успели даже на день раньше, чем потребовал Лукашенко. Да что там день? Проектный срок реконструкции объекта изначально составлял 22 месяца. Получается, управились в два раза быстрее.





Напомним, 7 декабря 2017 года на 888-метровом автомобильном мосту через Припять в Житковичском районе треснула плита перекрытия, и дорожное полотно по всей ширине просело почти на полметра. Мост закрыли для автотранспорта, а затем и для пешеходов.





Отсутствие автомобильных и пешеходных путей через Припять парализовало жизнь в регионе. Ведь отныне, чтобы попасть из Турова в Житковичи и наоборот, необходимо было делать крюк в 300 км.





Временно проблему решали понтонный мост и паромная переправа. Но зимой, когда реку сковывало льдом, люди снова оказывались отрезанными от большой земли.





— В 1985-м этот мост также возводили по интенсивной технологии и сдали раньше срока и, кстати, тоже накануне октябрьских праздников. Простоял недолго. Какой гарантийный срок дадите на новый? — интересуемся у генерального директора РУП «Гомельавтодор» Игоря Матвецова.





— 100 лет — такой расчетный срок службы пролетного строения. Но, думаю, и больше простоит.





Все дело, объясняет Матвецов, в той конструкции. Старая 190-метровая монолитная бетонная махина весила более 4 тысяч тонн и фактически все годы боролась с собственным весом. То есть она сама же себя и разрушила. В итоге спустя 30 с небольшим лет треснула — и ее пришлось взорвать. Получилось эффектно. Но еще до того как обрушить сотни тонн бетона, понадобилось изменить русло реки.





После того как все обломки были убраны, началась круглосуточная работа по возведению нового пролета — строители не покидали площадку даже ночью.





Новое пролетное строение в 4 раза легче предыдущего и представляет из себя металлические балки, соединенные прочными швами, на которые уложено мостовое полотно — также металлическое.





Ехала конструкция из Воронежа отдельными секциями, собиралась на месте, рассказывает подробности Игорь Матвецов.





После появления трещины в конструкции моста через реку Припять в Житковичском районе специалисты БелдорНИИ провели обследование мостов аналогичных конструкций. В итоге в Беларуси были закрыты еще четыре аналогичных объекта.





Кроме треснувшего 190-метрового монолитного пролета, были заменены еще три. Они намного короче основного — всего по 33 метра, поэтому их решили оставить железобетонными. Также заменили все деформационные швы на более современные — резиновые: они продлят срок службы конструкции и не позволят ей деформироваться при критических перепадах температур.





Движение по обновленному мосту пока официально запрещено, но местные нет-нет да и проскочат. Едут и улыбаются: завтра после обеда делать это можно будет уже легально.



