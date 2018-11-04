Автор фильма «Крёстный отец» запустил бренд марихуаны в Калифорнии

Американский кинорежиссёр, продюсер, сценарист Фрэнсис Форд Коппола запустил в Калифорнии бренд Grower's Series, который будет выпускать марихуану. Некоторые госпитали уже оформляют заказы на его продукцию, пишет High Times.

Фрэнсис давно увлекается виноделием, и его бренд узнаваем в США, чем он и воспользуется для продвижения Grower's Series. Продажи начнутся с ограниченной серии − коллекционного сета из трёх сортов каннабиса, по грамму каждого. Всё это будет упаковано в маленькие бутылки − такие же, как у вина бренда, принадлежащего Фрэнсису.

Производить марихуану режиссёр будет самостоятельно. Он говорит, что «вино и марихуана − два древнейших дара матери природы». Для заказчиков указано, что марихуана нового бренда − высшего сорта, органически выращенные с экологически-сознательным видением.

1 января 2018 года Калифорния стала крупнейшим штатом США, в котором можно употреблять марихуану для развлечения. Жители штата старше 21 года имеют право хранить до 28 грамм каннабиса или выращивать дома до шести кустов конопли.

Фрэнсис Форд Коппола − режиссёр и сценарист кинокартин «Крёстный отец» и «Крёстный отец 2», которые занимают второе и третье место соответственно в рейтинге 250 лучших фильмов в истории по версии IMDb.