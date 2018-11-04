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Премьера мультфильма "На край света: в поисках единорога" состоится 8 ноября
Премьера индийского полнометражного мультфильма "На край света: в поисках единорога" состоится в белорусских кинотеатрах 8 ноября. Показы продлятся до 18 ноября.
Режиссер Камал Бансал и аниматоры покажут историю детей путешественника Чарльза Уилларда, Макса и Мелоди. Когда их отец не вернулся из экспедиции, они отправились в рискованное путешествие по его следам, вместе с другом семьи - изобретателем профессором Шонку и его домашним роботом Эви.
Эту компанию впереди ждут встречи с затерянной цивилизацией и королевой снежных воинов, им предстоит преодолеть секретные ловушки древнего храма, а также попасть в таинственное и загадочное место - Сад Желаний, где обитают единороги, минотавры и другие диковинные звери.
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Премьера индийского полнометражного мультфильма "На край света: в поисках единорога" состоится в белорусских кинотеатрах 8 ноября. Показы продлятся до 18 ноября.
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