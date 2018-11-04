Премьера индийского полнометражного мультфильма "На край света: в поисках единорога" состоится в белорусских кинотеатрах 8 ноября. Показы продлятся до 18 ноября.





Режиссер Камал Бансал и аниматоры покажут историю детей путешественника Чарльза Уилларда, Макса и Мелоди. Когда их отец не вернулся из экспедиции, они отправились в рискованное путешествие по его следам, вместе с другом семьи - изобретателем профессором Шонку и его домашним роботом Эви.

Эту компанию впереди ждут встречи с затерянной цивилизацией и королевой снежных воинов, им предстоит преодолеть секретные ловушки древнего храма, а также попасть в таинственное и загадочное место - Сад Желаний, где обитают единороги, минотавры и другие диковинные звери.

Билеты продаются на сайтах kinominska.by и bycard.by , а также в кассах кинотеатров.