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Фигуранты дела о гибели срочника Коржича получили от 6 до 9 лет лишения свободы

05.11.2018 17:24 — Разное | Интерфакс  
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Минский областной суд в понедельник вынес приговор фигурантам дела о гибели Александра Коржича во время прохождения срочной службы в армии.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад", суд приговорил Евгения Барановского к 9 годам лишения свободы, Антона Вяжевича - 7 годам лишения свободы и Егора Скуратовича - к 6 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Приговор может быть обжалован в установленном законодательством порядке.

Минский областной суд 8 августа начал судебное разбирательство по уголовному делу по факту смерти А.Коржича в отношении троих военнослужащих, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.1,2 ст.430 (получение взятки) и ч.3 ст.455 УК (злоупотребление властью).

3 октября 2017 года призванный 18 мая на службу солдат срочной службы 21-летний пинчанин Александр Коржич был обнаружен повешенным в подвале воинской части в Печах под Борисовом. Солдат был найден со связанными ногами и майкой на голове.

По факту гибели военнослужащего Следственным комитетом Беларуси возбуждено уголовное дело "по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.443 (нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Республики Беларусь".

Позже в СК сообщили, что по факту гибели солдата в Печах предъявлено обвинение десяти военнослужащим данной воинской части. Также за бездействие были задержаны два офицера части.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал произошедшее в части катастрофой. "Всякое в армии бывает, но в белорусской армии это катастрофа, потому что мы всегда гордились, что у нас отсутствует дедовщина", - сказал он.

 
 
Ссылка на источник 24
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Минский областной суд в понедельник вынес приговор фигурантам дела о гибели Александра Коржича во время прохождения срочной службы в армии. Как передает...
 
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