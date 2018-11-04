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Иран не получит ядерное оружие - Помпео

05.11.2018 17:07 — Разное | Интерфакс  
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Иран при любом развитии событий не получит доступ к ядерному оружию, завил в понедельник американский госсекретарь Майк Помпео.

"Иран не сможет даже приблизиться к тому, чтобы получить ядерное оружие", - сказал он журналистам на брифинге в Вашингтоне, посвященному теме новых санкций, введенных Вашингтоном против Тегерана.

М.Помпео отметил, что данный вопрос - один из приоритетов президента США Дональда Трампа.

 
 
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Иран при любом развитии событий не получит доступ к ядерному оружию, завил в понедельник американский госсекретарь Майк Помпео. "Иран не сможет даже приблизиться к...
 
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