ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Цены на минской "вторичке" замерли в тревожном ожидании

05.11.2018 17:34 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Картинка носит иллюстративный характер
На вторичном рынке жилья продолжается один из самых спокойных периодов за всю историю наблюдений.

На вторичном рынке жилья продолжается один из самых спокойных периодов за всю историю наблюдений. Разрыв между максимальным и минимальным значением индекса за последние полгода составляет всего 24 $/м2. Для сравнения – во время роста цен в 2013 году или снижения в начале 2016-го для такого изменения требовалось менее 2 недель. Об этом говорится в еженедельном обзоре рынка столичной недвижимости, опубликованном информационно-аналитическим центром Realt.by.

В частности, по данным портала, за минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске снизился на 0,1% и составил 1317 $/м2.

Цены на минской "вторичке" замерли в тревожном ожидании

Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,2% и составила 1249 $/м2. Медленный рост цен на первичном рынке жилья наблюдается уже 3 недели подряд.

Цены на минской "вторичке" замерли в тревожном ожидании

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:

Цены на минской "вторичке" замерли в тревожном ожидании

Объем предложения квартир увеличивается четвёртую неделю подряд. Количество выставленных на продажу квартир выросло за минувшие 7 дней на 0,9%. 1-комнатных квартир стало больше на 0,6%, 2-комнатных на 1,1%, 3-комнатных – на 1,4%. Единственным сегментом, где был отмечен отток объектов, оказались 4-комнатные квартиры (-1,3%).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На вторичном рынке жилья продолжается один из самых спокойных периодов за всю историю наблюдений.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые выяснили, когда полностью восстановится озоновый слой Земли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.11.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика