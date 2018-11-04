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Цены на минской "вторичке" замерли в тревожном ожидании
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На вторичном рынке жилья продолжается один из самых спокойных периодов за всю историю наблюдений. Разрыв между максимальным и минимальным значением индекса за последние полгода составляет всего 24 $/м2. Для сравнения – во время роста цен в 2013 году или снижения в начале 2016-го для такого изменения требовалось менее 2 недель. Об этом говорится в еженедельном обзоре рынка столичной недвижимости, опубликованном информационно-аналитическим центром
В частности, по данным портала, за минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске снизился на 0,1% и составил 1317 $/м2.
Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,2% и составила 1249 $/м2. Медленный рост цен на первичном рынке жилья наблюдается уже 3 недели подряд.
Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:
Объем предложения квартир увеличивается четвёртую неделю подряд. Количество выставленных на продажу квартир выросло за минувшие 7 дней на 0,9%. 1-комнатных квартир стало больше на 0,6%, 2-комнатных на 1,1%, 3-комнатных – на 1,4%. Единственным сегментом, где был отмечен отток объектов, оказались 4-комнатные квартиры (-1,3%).
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На вторичном рынке жилья продолжается один из самых спокойных периодов за всю историю наблюдений.
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