А мог бы стать народным. Geely Emgrand 7 очередной раз обновят, но не для нашего рынка

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У свежего Geely Emgrand 7 - новая решетка радиатора, заменена оптика головных фар, а также видоизменен бампер спереди. Салон остался прежним и ничем не отличается от предшествующей модели.Технические характеристики обновленного седана пока неизвестны. Напомним, что продающийся сейчас в КНР Geely Emgrand оснащается атмосферным двигателем объемом 1,5 л, который развивает мощность до 109 л.с. Агрегат работает в паре с 5-ступенчатой МКПП или вариатором. Возможен выход версии с турбированным мотором объемом 1,3 л и мощностью 133 л.с.Совсем недавно мы проводили сравнительный тест-драйв Geely Emgrand 7 белорусской сборки и Volkswagen Polo.Презентация свежей модели Geely Emgrand 7 пройдет в Китае уже весной 2019 года. Ожидается, что в продажу на местном рынке седан поступит до начала лета. Стоимость новинки пока неизвестна. Ожидать ее на рынке ТС пока преждевременно по одной простой причине - машины предыдущей генерации только-только встали на конвейер на предприятии "БелДжи" в Жодино.