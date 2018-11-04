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Государство не просило россиян рожать детей, а следовательно, ничего не должно им. Такое заявление сделала директор департамента молодежной политики Свердловской области, олимпийская чемпионка 2004 года, отвечая на вопрос о финансировании детских проектов.— заявила Глацких. Затем она добавила, что государство молодым людям ничего должно, а ответственность за их жизни должны нести родители.заключила она. Получить оперативный комментарий чиновницы не удалось. На звонки корреспондентаГлацких не ответила.Фрагмент выступления Глацких на встрече с жителями Кировграда попал в социальные сети. Пользователи «ВКонтакте» обвинили чиновницу в некомпетентности и самолюбовании.— возмущаются уральцы.Ранее Глацких уже попадала в неприятные истории. В частности, ее имя упоминается в связи со скандалом из-за так называемых «кибердружин» — десятки молодых людей проверяли пользователей соцсетей и искали у них экстремистские материалы, чтобы затем передать эту информацию полиции.