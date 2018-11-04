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29-летний свердловский министр заявила: "Государство не просило родителей вас рожать"
Фото: Алексей Колчин © URA.RU
Государство не просило россиян рожать детей, а следовательно, ничего не должно им. Такое заявление сделала директор департамента молодежной политики Свердловской области, олимпийская чемпионка 2004 года Ольга Глацких, отвечая на вопрос о финансировании детских проектов.
«На сегодняшний день почему-то у молодежи складывается такое понимание, что государство вам все должно», — заявила Глацких. Затем она добавила, что государство молодым людям ничего должно, а ответственность за их жизни должны нести родители. «Государство их не просило вас рожать», — заключила она. Получить оперативный комментарий чиновницы не удалось. На звонки корреспондента
Фрагмент выступления Глацких на встрече с жителями Кировграда попал в социальные сети. Пользователи «ВКонтакте» обвинили чиновницу в некомпетентности и самолюбовании. «А откуда, по ее мнению, берутся защитники Родины или налогоплательщики?», «Интересно, Конституцию читала? Там же про все обязанности написано. Что, ПТУ, что ли, оканчивала?!», «Надо, чтоб эти глубокие мысли увидело как можно больше людей, которым государство ничего не должно», «Она хоть понимает функции государства? Или она считает, что это частная лавочка?» — возмущаются уральцы.
Ранее Глацких уже попадала в неприятные истории. В частности, ее имя упоминается в связи со скандалом из-за так называемых «кибердружин» — десятки молодых людей проверяли пользователей соцсетей и искали у них экстремистские материалы, чтобы затем передать эту информацию полиции.
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