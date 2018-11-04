Ученые рассказали, что помогает сбрасывать вес быстрее

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EurekAlert

В исследовании принимали участие более тысячи человек. Ученые на протяжении года регистрировали, насколько часто взвешивались добровольцы, а также фиксировали изменения их массы.Среди участников были как те, кто взвешивался регулярно, так и те, кто самостоятельно не делал этого никогда. В зависимости от частоты взвешиваний исследователи разбили испытуемых на несколько групп.Выяснилось, что те, кто взвешивался не чаще раза в неделю, за год не похудели вообще, в то время как у тех, кто за неделю измерял массу тела шесть-семь раз, наблюдалось ее снижение. При этом в ходе исследования ученые не давали испытуемым никаких рекомендаций по питанию или упражнениям.По мнению ученых, результаты исследования демонстрируют ключевую роль самостоятельного контроля изменений массы тела для более успешного похудения.