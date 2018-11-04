ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученые рассказали, что помогает сбрасывать вес быстрее

05.11.2018 17:00 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


© Fotolia / J&#252;rgen F&#228;lchle
Ученые из США доказали, что ежедневное взвешивание помогает похудеть, сообщает портал EurekAlert.

В исследовании принимали участие более тысячи человек. Ученые на протяжении года регистрировали, насколько часто взвешивались добровольцы, а также фиксировали изменения их массы.

Среди участников были как те, кто взвешивался регулярно, так и те, кто самостоятельно не делал этого никогда. В зависимости от частоты взвешиваний исследователи разбили испытуемых на несколько групп.

Выяснилось, что те, кто взвешивался не чаще раза в неделю, за год не похудели вообще, в то время как у тех, кто за неделю измерял массу тела шесть-семь раз, наблюдалось ее снижение. При этом в ходе исследования ученые не давали испытуемым никаких рекомендаций по питанию или упражнениям.

По мнению ученых, результаты исследования демонстрируют ключевую роль самостоятельного контроля изменений массы тела для более успешного похудения.

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В исследовании принимали участие более тысячи человек.
 
Новости дня
Новости разные
 
Автор фильма «Крёстный отец» запустил бренд марихуаны в Калифорнии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.11.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика