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Обвиняемые по делу Коржича сержанты получили до 9 лет лишения свободы

05.11.2018 17:54 — Разное | Аргументы и факты  
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Обвиняемые по делу Коржича сержанты получили до 9 лет лишения свободы
АиФ

Минский областной суд огласил приговор трем сержантам, которые обвиняются в доведении до самоубийства рядового Александра Коржича, передает БЕЛТА.

Обвиняемые по делу Коржича сержанты получили до 9 лет лишения свободы Фигуранты дела о гибели Коржича на суде признали вину частично

Максимальное наказание назначено Евгению Барановскому: он приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Антон Вяжевич приговорен к 7, Егор Скуратович - к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях усиленного режима.

Евгений Барановский признан виновным в неоднократном получении взятки, превышении власти, повлекшем тяжкие последствия, а также краже. Антон Вяжевич и Егор Скуратович - во взяточничестве и превышении власти.

Суд по этому делу начался 8 августа и проходил в здании суда Московского района Минска. Были допрошены многочисленные эксперты. В частности, протоколы следственных экспериментов оценил заведующий кафедрой судебной медицины Белорусского государственного медуниверситета.

Он отметил, что в случае с Коржичем может идти речь о самоубийстве, на это указывают все обстоятельства, в том числе майка на голове рядового. Подобные случаи описаны в специализированной литературе.

Источник: БЕЛТА.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Максимальное наказание назначено Евгению Барановскому: он приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Антон Вяжевич приговорен...
 
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