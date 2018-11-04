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Бывший главный тренер "Реала", "Севильи" и ЦСКА проведет мастер-класс в Бресте

05.11.2018 18:06 — Разное | Tut.by  
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Футбольный клуб «Динамо-Брест» продолжает серию обучающих мастер-классов для футбольных специалистов. 6 и 7 ноября в Бресте пройдет специализированный мастер-класс от известного испанского тренера Хуанде Рамоса, сообщает пресс-служба клуба из города над Бугом.


Хуанде Рамос. Фото: Reuters

За долгую тренерскую карьеру 64-летний Хуанде Рамос успел поработать со многими клубами, в числе которых были «Севилья» и «Реал», британский «Тоттенхэм», московский ЦСКА, украинский «Днепр».

Вместе с «Севильей» Хуанде Рамос дважды выиграл Кубок УЕФА (2006, 2007), становился обладателем Суперкубка УЕФА (2006), обладателем Кубка Испании (2006/07), Суперкубка Испании (2007), финалистом Суперкубка УЕФА (2007).

«Тоттенхэм Хотспур» привел к победе в Кубке футбольной лиги (2007/08).

С мадридским «Реалом» стал вице-чемпионом Испании (2008/09).

С «Днепром» завоевал серебро чемпионата Украины (2013/14).

В 2007 году занял третье место среди лучших тренеров мира (после Карло Анчелотти и Алекса Фергюсона) по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), а также совета профессиональных футбольных судей (WPPS).

Вопросы, которые будут рассмотрены в первый день мастер-класса:

• Система развития клуба в соответствии с максимальными задачами.
• Основные направления тренировочного процесса в течение сезона, физическая, техническая и тактическая подготовка.
• Взаимоотношения всех тренеров внутри футбольного клуба.
• Взаимоотношения основной команды с академией клуба.
• Основные принципы игры в атаке, обороне и переходных фазах.
• Плюсы и минусы игры в четыре защитника.
• Плюсы и минусы игры в три центральных защитника.

Во второй день мастер-класса Хуанде Рамос проведет полноценную тренировку с ФК «Рух», где сделает акценты на различных аспектах тренировочного процесса, после чего ответит на вопросы участников мастер-класса.

 
Теги: Брест
 
 
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Футбольный клуб "Динамо-Брест" продолжает серию обучающих мастер-классов для футбольных специалистов. 6 и 7 ноября в Бресте пройдет специализированный мастер-класс...
 
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