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Бывший главный тренер "Реала", "Севильи" и ЦСКА проведет мастер-класс в Бресте
Футбольный клуб «Динамо-Брест» продолжает серию обучающих мастер-классов для футбольных специалистов. 6 и 7 ноября в Бресте пройдет специализированный мастер-класс от известного испанского тренера Хуанде Рамоса, сообщает пресс-служба клуба из города над Бугом.
За долгую тренерскую карьеру 64-летний Хуанде Рамос успел поработать со многими клубами, в числе которых были «Севилья» и «Реал», британский «Тоттенхэм», московский ЦСКА, украинский «Днепр».
Вместе с «Севильей» Хуанде Рамос дважды выиграл Кубок УЕФА (2006, 2007), становился обладателем Суперкубка УЕФА (2006), обладателем Кубка Испании (2006/07), Суперкубка Испании (2007), финалистом Суперкубка УЕФА (2007).
«Тоттенхэм Хотспур» привел к победе в Кубке футбольной лиги (2007/08).
С мадридским «Реалом» стал вице-чемпионом Испании (2008/09).
С «Днепром» завоевал серебро чемпионата Украины (2013/14).
В 2007 году занял третье место среди лучших тренеров мира (после Карло Анчелотти и Алекса Фергюсона) по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), а также совета профессиональных футбольных судей (WPPS).
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Футбольный клуб "Динамо-Брест" продолжает серию обучающих мастер-классов для футбольных специалистов. 6 и 7 ноября в Бресте пройдет специализированный мастер-класс...
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