10 глупых правил, из-за которых компании теряют лучших сотрудников

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Многие компании устанавливают правила, благодаря которым руководители думают, что держат ситуацию под контролем, однако на самом деле эти правила уничтожают творческие идеи и поощряют посредственность.

Чем больше правил, тем меньше интереса и, как следствие, мотивации.

Чем больше правил, тем меньше увлеченности, тем ниже продуктивность работы.

Чем больше правил, тем меньше энтузиазма, тем ниже прибыль.

Сталкиваясь с культурой, основанной на жестких правилах, самые талантливые и трудолюбивые сотрудники уходят первыми, потому что спрос на них высок.

В результате в компании остаются люди, которые делают свое дело на удовлетворительном уровне и поступаются принципами только для того, чтобы получать деньги.

Компания с посредственными сотрудниками не может считаться хорошей.

Вот простые принципы, которые позволят вам нанять и сохранить лучшие кадры.

Перестаньте создавать глупые правила.

Как узнать, что правило глупое?

Спросите себя, кому оно нужно? Если оно предназначено для людей, которых вы не хотели бы нанимать, наверняка оно глупое.

Вот лишь несколько примеров.

1. Глупые правила найма

Представьте себя на месте хорошего потенциального сотрудника, который хочет получить работу в вашей компании. Вы составили идеальное резюме и написали содержательное сопроводительное письмо, отправили их и попали в "черную дыру". Вы подали заявку, но еще не получили предложения (или отказа). Это не просто глупо. Это бесчеловечно. Неужели нельзя организовать процесс так, чтобы соискатели чувствовали человеческий контакт? Неужели нельзя нанимать людей на основании того, что они говорят и как себя ведут, не полагаясь на поиск по ключевым словам? Очеловечьте процесс, и к вам потянутся таланты!

2. Глупые правила для оценки продуктивности работы и создания рейтингов

Честно говоря, все эти анализы - пустая трата времени. Талантливые люди редко вписываются в бюрократические рамки, и их работу нельзя оценить по пятибалльной шкале. Анализ продуктивности работы не позволяет сделать ценные выводы. Это просто ежегодный ритуал, которого все боятся. Рейтинги - это еще хуже. Попытка сравнить сотрудников между собой - это едва ли не самая глупая идея из тех, что я встречал за годы консультирования. Кто вообще будет ценить компанию, которая так относится к людям? Зачем устраивать эти "голодные игры"? Кто после них будет доверять своим коллегам? Что вы надеетесь получить в результате? Одаренных и талантливых нужно поддерживать, ценить их уникальность, а не сравнивать по необязательным стандартам с другими.

Если вы не верите тем, кто на вас работает, зачем вы их наняли? Если вы не верите в то, что ваши руководители могут нанять хороших специалистов, зачем вы доверили им руководство? Отмените ежегодные анализы и рейтинги. Позвольте людям проявить себя, поддерживайте мотивацию и творческий подход. Поощряйте высокие цели и стандарты. Доверяйте им и избавляйтесь от тех, кто не оправдывает ваше доверие.

3. Глупые правила регулирования посещаемости

В большинстве случаев умным людям не нужны правила, заставляющие их являться в офис. Они знают, что у них есть работа, которую нужно выполнить в срок. Они умеют определять ситуации, в которых требуется их личное присутствие, и умеют эффективно работать из дома, общаясь с коллегами по телефону, если это необходимо. Те, кому нужны жесткие рамки, наверняка не соответствуют и другим требованиям.

4. Глупые правила, требующие согласовывать действия с руководством

Представьте, что кто-то контролирует вашу личную жизнь, заставляя спрашивать разрешения на любое действие - к примеру, покупку. В этом случае вы вряд ли сделаете что-то полезное! Неужели вы хотите, чтобы талантливые сотрудники тратили время на получение разрешений от руководства? Разумеется, при запуске крупного проекта или нового процесса это необходимо, но в остальном подобные требования абсурдны. Они замедляют работу, увеличивают издержки и заставляют людей чувствовать, что вы им не доверяете.

5. Глупые правила, касающиеся отгулов и отпусков

Если хороший сотрудник чувствует себя откровенно плохо, зачем вытаскивать его из кровати и заставлять идти к врачу, чтобы получить справку? Больные люди должны сидеть дома и отдыхать, возвращаясь в офис только после выздоровления (чтобы никого не заразить). Если сотрудник восстанавливается после серьезной болезни, предложите ему работать по полдня. Аналогичным образом, если человеку требуется время на решение личных вопросов, не заставляйте его лгать. Уважительно относитесь к тем, кого вы наняли. Они наверняка знают, как распорядиться своим временем и выполнить свои обязанности. Позволяйте им брать отгулы, не задавая лишних вопросов. Не требуйте справки и прочие подтверждающие документы. В противном случае люди поймут, что вы им не доверяете.

6. Глупые правила для отъема бонусных миль

Командировки - это нелегко. Людям приходится оставлять тех, кто им дорог, лететь неизвестно куда и жить в непонятных отелях. Службы безопасности в аэропортах любят устраивать проверки, рейсы откладываются, и ожидание затягивается на долгие часы. Вряд ли это кому-нибудь нравится. Именно поэтому бонусные мили должны принадлежать людям, а не компаниям. Отдавая мили, вы вознаграждаете сотрудника, но сами при этом ничего не тратите. Политика, отнимающая бонусные мили, не только глупа, но и несправедлива.

7. Глупые правила для организации обратной связи

Мне доводилось работать с компаниями, которые свято верили в силу опросов для оценки вовлеченности персонала. На мой взгляд, это полная чушь. Если вы хотите узнать, как обстоят дела, пройдитесь по офису и посмотрите сами. Завяжите беседу, поинтересуйтесь конкретными делами. Результаты быстрого онлайн-опроса ничего не значат. Вам нужен честный и открытый диалог о том, что хорошо, а что плохо. Если диалог невозможен, очевидно, вы испытываете проблемы в общении, и именно они снижают уровень вовлеченности в рабочий процесс. Отыщите корень проблемы и поговорите с людьми от сердца. Если вы дадите им шанс, они наверняка они расскажут вам, что идет не так, безо всяких опросов.

8. Глупые правила пользования мобильными телефонами

Запрещая людям пользоваться телефонами для личных целей, вы снова демонстрируете недостаток доверия. Мобильные телефоны предназначены для быстрой связи. Так почему бы не позволить умным людям принимать умные решения?

9. Глупые правила пользования Интернетом

Правила, ограничивающие пользование Интернетом, превосходят по глупости все остальные правила. В компаниях, где существуют подобные ограничения, их нарушают все подряд, включая тех, кто их придумал. Разумные ограничения по времени или типу посещаемых сайтов - это одно, но полный запрет на доступ к информации - это откровенно тупо.

10. Глупые правила об испытательных сроках

Во многих компаниях до сих пор существуют правила, которые не позволяют перевести или повысить сотрудника в течение первых шести месяцев работы. Может, когда-то это правило работало, и с ним мирились даже представители поколения бэби-бума, но времена изменились. Если кто-то захочет обойти это глупое правило, он его обойдет или отправится на поиски новых возможностей.

В конце концов, если ему не нравятся правила, то и основанная на них культура ему тоже не подойдет.

Inc.com, перевод hr-portal .