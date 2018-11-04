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Суд огласил приговор по делу Коржича

05.11.2018 17:51 — Разное | Ежедневник  
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Суд огласил приговор по делу Коржича

В Минском областном суде огласили приговор по делу о гибели рядового солдата Александра Коржича в Печах.

Напомним, на скамье подсудимых на протяжении почти двух месяцев находились трое сержантов — Евгений Барановский, Егор Скуратович и Антон Вяжевич.

Евгения Барановского приговорили к 9 годам лишения свободы, Антона Вяжевича – к 7 годам лишения свободы и Егора Скуратовича – к 6 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Также их лишили звания сержантов и приговорили к конфискации имущества.

Евгений Барановский признан виновным в неоднократном получении взятки, превышении власти, повлекшем тяжкие последствия, а также краже. Антон Вяжевич и Егор Скуратович – во взяточничестве и превышении власти.

Приговор может быть обжалован в течение 10 суток.

 
 
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В Минском областном суде огласили приговор по делу о гибели рядового солдата Александра Коржича в Печах.
 
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