Суд огласил приговор по делу Коржича





В Минском областном суде огласили приговор по делу о гибели рядового солдата Александра Коржича в Печах.

Напомним, на скамье подсудимых на протяжении почти двух месяцев находились трое сержантов — Евгений Барановский, Егор Скуратович и Антон Вяжевич.

Евгения Барановского приговорили к 9 годам лишения свободы, Антона Вяжевича – к 7 годам лишения свободы и Егора Скуратовича – к 6 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Также их лишили звания сержантов и приговорили к конфискации имущества.

Евгений Барановский признан виновным в неоднократном получении взятки, превышении власти, повлекшем тяжкие последствия, а также краже. Антон Вяжевич и Егор Скуратович – во взяточничестве и превышении власти.

Приговор может быть обжалован в течение 10 суток.