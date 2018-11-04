3 ноября в Пинске ФК «Ганцевичи» сыграл с ФК «Новая Припять» (Ольшаны). Ганцевчане уступили соперникам со счётом 4:8.
Подробности читайте в завтрашнем номере «СП».
Фото — с сайта www.gants-region.info
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ФК «Ганцевичи» занял второе место в чемпионате Брестской области по футболу
05.11.2018 17:17 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
3 ноября в Пинске ФК «Ганцевичи» сыграл с ФК «Новая Припять» (Ольшаны). Ганцевчане уступили соперникам со счётом 4:8.
Подробности читайте в завтрашнем номере «СП».
Фото — с сайта www.gants-region.info
(Visited 1 times, 3 visits today)
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3 ноября в Пинске ФК «Ганцевичи» сыграл с ФК «Новая Припять» (Ольшаны). Ганцевчане уступили соперникам со счётом 4:8. Подробности читайте
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