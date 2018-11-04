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Бураки и дороги. Кто должен отвечать за падающую из грузовиков свеклу

05.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Бураки и дороги. Кто должен отвечать за падающую из грузовиков свеклу

Случчане часто жалуются в соцсетях на разбросанную по дорогам сахарную свеклу, которая, как крупные валуны, попадает под колёса. Но это ещё не все — хуже, когда такие «снаряды» прилетают в машины автовладельцев. 

Кто виноват в таких ситуациях и что делать, разбирался SlutskGorod. 

Как рассказали в УГАИ УВД Миноблисполкома, ответственность за происходящее с грузом несёт никто иной, как водитель грузовика. При этом, согласно Правилам, закреплять груз, ровно как и накрывать овощи брезентом при перевозке не обязательно. 

В главе 24 «Перевозка грузов» ПДД РБ говорится, что перед началом движения и в пути следования водитель обязан контролировать размещение, крепление и состояние груза во избежание его смещения и падения. Если размещение, крепление, состояние груза создают угрозу безопасности дорожного движения, водитель должен принять меры к устранению возникшей опасности либо прекратить дальнейшее движение.

Вместе с тем, если при движении у водителя из кузова свекла начнет выпадать, его можно привлечь к ответственности по статье ст. 18.14 ч. 5 КоАП РБ «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил перевозки пассажиров или грузов». В таком случае в отношении водителя может быть составлен протокол, который предусматривает наказание от предупреждения до штрафа в размере 4 базовых величин (до 98 рублей). 

Если же выпавший груз повредил автомобиль, это квалифицируется, как дорожно-транспортное происшествие. В таком случае пострадавшему водителю нужно по-возможности запомнить регистрационный номер большегруза, по телефону 102 взывать ГАИ и на месте дождаться прибытия сотрудников милиции, которые составят протокол о ДТП. 

Как пояснил сайту SlutskGorod начальник ОГАИ Слуцкого РОВД Александр Станкевич, страховка в таком случае не выплачивается, поскольку падение груза не является страховым случаем. После оформления ДТП водитель может обратиться в суд для решения вопроса в порядке гражданского судопроизводства. 

— Если у водителя имеется запись видеорегистратора, значит есть и доказательная база. В противном случае доказать вину водителя грузовика может быть не просто, — добавили в ГАИ.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Случчане часто жалуются в соцсетях на разбросанную по дорогам сахарную свеклу, которая, как крупные валуны, попадает под колёса. Но это ещё не все — хуже, когда...
 
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