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На улицах Дачная и Борисовская положили асфальт

05.11.2018 18:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сегодня у работников ДЭП — горячая пора: одновременно в разных концах города идет укладка нового дорожного полотна.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60358.php

На улицах Дачная и Борисовская положили асфальт


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60358.php

На улицах Дачная и Борисовская положили асфальт


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60358.php

На улицах Дачная и Борисовская положили асфальт

На улице Дачной работы по асфальтированию начались сегодня. Одну из самых старых улиц микрорайона Речица полностью привести в порядок планируют завтра, до конца дня.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60358.php

На улицах Дачная и Борисовская положили асфальт


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60358.php

На улицах Дачная и Борисовская положили асфальт


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60358.php

На улицах Дачная и Борисовская положили асфальт


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60358.php

На улицах Дачная и Борисовская положили асфальт


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60358.php

На улицах Дачная и Борисовская положили асфальт

Улица Борисовская законченный обновленный вид приобретет сегодня.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60358.php

На улицах Дачная и Борисовская положили асфальт


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60358.php

На улицах Дачная и Борисовская положили асфальт


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60358.php

На улицах Дачная и Борисовская положили асфальт


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60358.php

На улицах Дачная и Борисовская положили асфальт


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60358.php

На улицах Дачная и Борисовская положили асфальт


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60358.php

На улицах Дачная и Борисовская положили асфальт


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60358.php

На улицах Дачная и Борисовская положили асфальт


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60358.php

На улицах Дачная и Борисовская положили асфальт

 
 
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Сегодня у работников ДЭП — горячая пора: одновременно в разных концах города идет укладка нового дорожного полотна. На улице Дачной работы по асфальтированию...
 
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