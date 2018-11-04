|
На улицах Дачная и Борисовская положили асфальт
05.11.2018 18:48 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня у работников ДЭП — горячая пора: одновременно в разных концах города идет укладка нового дорожного полотна.
На улице Дачной работы по асфальтированию начались сегодня. Одну из самых старых улиц микрорайона Речица полностью привести в порядок планируют завтра, до конца дня.
Улица Борисовская законченный обновленный вид приобретет сегодня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня у работников ДЭП — горячая пора: одновременно в разных концах города идет укладка нового дорожного полотна. На улице Дачной работы по асфальтированию...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)