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Два отделения Брестской детской областной больницы открыты после реконструкции

05.11.2018 18:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Бресте сегодня после реконструкции торжественно открыли приемное и травматолого-ортопедическое отделения и пищеблок детской областной больницы. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60357.php

Два отделения Брестской детской областной больницы открыты после реконструкции

Ремонтные работы в лечебном учреждении велись в течение этого года. На модернизацию значимых объектов из областного бюджета было выделено почти Br2 млн. В результате улучшились как возможности больницы, так и условия для пребывания пациентов и работы медперсонала. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60357.php

Два отделения Брестской детской областной больницы открыты после реконструкции

В частности, в разы увеличилась пропускная способность приемного отделения, где появилось пять диагностических боксов. Дополнительно организована работа двух медицинских постов. В пищеблоке заменили все технологическое оборудование.

Принявший участие в церемонии открытия заместитель председателя облисполкома Олег Величко назвал сегодняшнее событие очередным шагом в развитии здравоохранения региона. 

"Это сделано, прежде всего, для детей. Забота об их здоровье является одним из важнейших приоритетов государства. Реконструкция двух отделений - один из этапов масштабного обновления детской областной больницы", - подчеркнул зампред облисполкома. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60357.php

Два отделения Брестской детской областной больницы открыты после реконструкции

Он отметил, что программой развития лечебного учреждения предусмотрено строительство нового корпуса на 100 коек. Начались проектные работы, намеченное планируется реализовать в течение двух ближайших лет.

Недавно Брестская детская областная больница отметила полувековой юбилей. Основанная в 1968 году, она была рассчитана на 270 коек. На сегодня здесь находятся 417 маленьких пациентов со всей области и около ста мам. В среднем за год через отделения больницы проходят около 24 тыс. детей. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60357.php

Два отделения Брестской детской областной больницы открыты после реконструкции


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60357.php

Два отделения Брестской детской областной больницы открыты после реконструкции


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60357.php

Два отделения Брестской детской областной больницы открыты после реконструкции


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60357.php

Два отделения Брестской детской областной больницы открыты после реконструкции


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60357.php

Два отделения Брестской детской областной больницы открыты после реконструкции


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60357.php

Два отделения Брестской детской областной больницы открыты после реконструкции


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60357.php

Два отделения Брестской детской областной больницы открыты после реконструкции


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60357.php

Два отделения Брестской детской областной больницы открыты после реконструкции

Главный врач лечебного учреждения Людмила Игнатчик отметила, что строительство нового корпуса позволит уйти от стесненных условий, привести больничные помещения в соответствие с санитарными нормами, значительно улучшить диагностические возможности больницы.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте сегодня после реконструкции торжественно открыли приемное и травматолого-ортопедическое отделения и пищеблок детской областной больницы. Ремонтные...
 
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