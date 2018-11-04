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Пенсии белорусов хотят поднять до 40% от средней зарплаты. Где уже достигли этого показателя
05.11.2018 18:48 — Разное | Виртуальный Брест
Власти планируют поднять средний размер пенсий до 40% от средней зарплаты по стране: сначала
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Средний размер пенсии в целом по стране в сентябре составил 363,9 рубля. Эта сумма в 2,2 раза превышает бюджет прожиточного минимума для пенсионеров. Реальные пенсии, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию, в сентябре упали на 0,8% по сравнению с августом.
Средний размер пенсий по возрасту в сентябре составил 374,8 рубля, по инвалидности — 332,1 рубля, по случаю потери кормильца — 251,8 рубля, социальных пенсий — 198,2 рубля.
Сейчас пенсии составляют 37,8% от средней зарплаты по стране, хотя власти
Недотягивают до «заветных» 40% в Минской (37,8%). Ниже всего этот показатель в Минске — 29,3%. При этом в столице проживает больше всего пенсионеров — 479,5 тысячи человек (для сравнения: в Гродненской области — 388,2 тысячи человек). Средний размер назначенных пенсий в Минске составил в сентябре 387 рублей. Это в 2,4 раза превышает бюджет прожиточного минимума для пенсионеров.
В сентябре в Беларуси проживало 2 миллиона 550,5 тысячи пенсионеров.
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Власти планируют поднять средний размер пенсий до 40% от средней зарплаты по стране: сначала хотели выйти на этот показатель в нынешнем году, но пришлось перенести...
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