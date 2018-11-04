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В Бресте разыскивают 22-летнего парня : подробности
05.11.2018 18:48 — Разное | Виртуальный Брест
Милиция и волонтеры разыскивают 22-летнего брестчанина
Фото: ПСО «Ангел»
27 октября молодой человек ушел из дома в неизвестном направлении. Когда парень не вышел на связь, родственники пропавшего обратились в милицию. На данный момент его местонахождение неизвестно.
Может передвигаться на поездах сообщением Брест — Минск — Витебск.
На вид пропавшему 22−25 лет, рост около 170 см, телосложение худощавое, волос русый, средней длины. Носит очки для зрения. Из особых примет — татуировка орла на груди.
К поискам молодого человека также подключились волонтеры ПСО «Ангел». Вы можете помочь поисково-спасательному отряду и сделать
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Милиция и волонтеры разыскивают 22-летнего брестчанина Артема Сыча, который 27 октября ушел из дома и пропал. Фото: ПСО «Ангел» 27 октября молодой человек ушел из...
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