В Бресте разыскивают 22-летнего парня : подробности

Милиция и волонтеры разыскивают 22-летнего брестчанина Артема Сыча , который 27 октября ушел из дома и пропал.



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Фото: ПСО «Ангел»

27 октября молодой человек ушел из дома в неизвестном направлении. Когда парень не вышел на связь, родственники пропавшего обратились в милицию. На данный момент его местонахождение неизвестно.

Может передвигаться на поездах сообщением Брест — Минск — Витебск.

На вид пропавшему 22−25 лет, рост около 170 см, телосложение худощавое, волос русый, средней длины. Носит очки для зрения. Из особых примет — татуировка орла на груди.

К поискам молодого человека также подключились волонтеры ПСО «Ангел». Вы можете помочь поисково-спасательному отряду и сделать перевод — деньги пойдут в том числе на печать объявлений, которые распространяют на улицах.

Если вам что-либо известно о местонахождении Артема Сыча, просим позвонить по телефонам: 479 132, 479 209, 80 297 910 078, 8029 5 277 689 либо по телефону 102.