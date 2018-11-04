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38 организаций в Беларуси задолжали зарплату работникам

05.11.2018 18:24 — Разное | Ежедневник  
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38 организаций в Беларуси задолжали зарплату работникам

Просроченная задолженность по заработной плате в Республике Беларусь на 1 ноября 2018 года допущена в 38 организациях, сумма просроченной задолженности составила 7,4 млн рублей, сообщает Белстат.

В Брестской области не оказалось предприятий-должников, а в Витебской лишь одна организация допустила просроченную задолженность по зарплате на сумму 116,2 тыс. рублей.

В Гомельской и Гродненской областях есть два и три предприятия соответственно, которые задолжали своим работникам зарплату. Но суммы сильно разнятся - 121,9 тыс. рублей на Гродненщине и 1,36 млн рублей на Гомельщине.

 В Минской области насчитывается 9 организаций, которые должны работникам около 2,34 млн рублей. Больше всего должников в Могилевской области и Минске – 11 и 12. Могилевские предприятия не доплатили людям 436,7 тыс. рублей, столичные – почти 3 млн, пишет telegraf.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Просроченная задолженность по заработной плате в Республике Беларусь на 1 ноября 2018 года допущена в 38 организациях, сумма просроченной задолженности составила 7,4...
 
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