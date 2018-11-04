В Беларуси обещают заняться декриминализацией экономических рисков



фото: Myfin.by

По его словам, правительство намерено поставить точку в отношении отмены указа о лжепредпринимательстве (указ №488) и заняться обсуждением в целом вопросов о декриминализации экономических преступлений.

«Это позволит Беларуси изменить в положительную сторону инвестиционный климат, дать зеленый свет притоку капитала», – сказал Александр Турчин.

Он отметил, что вопрос в силу его важности нуждается в глубокой проработке и широком обсуждении. И окончательное решение будет принимать глава белорусского государства.

Заместитель премьер-министра также подчеркнул, что экономические методы принуждения к соблюдению законодательства могут быть даже более действенными, чем силовые.

Об этом говорит и мировой опыт, когда при нарушении закона проблемы решались благодаря финансовым искам, без привлечения руководства компаний к уголовной ответственности.

Александр Турчин также отметил, что в экономическом курсе Беларуси считает позитивным то, что государственная политика предсказуема. По его мнению, стабильность – это самое лучшее, что может быть в политике государства для бизнеса и общества.

Беларуси нужны реформы

Сату Кахконен, региональный директор Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине, считает, что Беларуси нужно продолжать реформы по обеспечению макроэкономической стабилизации и активнее интегрироваться в глобальную экономику.