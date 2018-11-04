Представители общественного совета при МВД смогут присутствовать на милицейских совещаниях

Как отметил председатель совета при МВД Павел Якубович, присутствие представителей этого коллегиального органа на совещаниях правоохранителей сократит дистанцию между милицией и общественностью. Члены совета смогут не только получать информацию о готовящихся изменениях в деятельности правоохранительных органов, но и высказывать свое мнение во время их обсуждения.





И. Шуневич в свою очередь подчеркнул, что ожидает от совета конструктивной критики работы милиции.





— Инициативы совета своевременны, современны и находят отражение в законодательной сфере, а также широкий отклик общественности. Это позволяет добиваться положительных результатов в борьбе с преступностью, — отметил министр внутренних дел.





Справочно





В составе общественного совета при МВД 17 человек. Это представители различных сфер: искусства, культуры, религии, парламентской деятельности, юриспруденции, промышленности, социальной работы, медицины, спорта, средств массовой информации. Основная задача коллегиального органа — привлечение граждан, общественных объединений и организаций к реализации государственной политики в сфере охраны общественного порядка. Также совет участвует в проведении общественной экспертизы проектов законов и иных нормативных правовых актов по вопросам деятельности органов внутренних дел.