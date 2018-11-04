В частности, обвинение в том, что «умышленно из корыстной и иной личной заинтересованности совершила сопровождающиеся нарушением системы защиты несанкционированные доступы к компьютерной информации, хранящейся в компьютерной системе и сети республиканского УП „БЕЛТА“, повлекшее по неосторожности причинение иного существенного вреда» предъявлены четырем сотрудникам портала TUT.BY.





Сумма ущерба разная в каждом из случаев и варьируется от 3000 до 14230 рублей.





Мера пресечения избрана в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.





Статья 120. Подписка о невыезде и надлежащем поведении

1. Подписка о невыезде и надлежащем поведении заключается во взятии у подозреваемого или обвиняемого письменного обязательства не покидать постоянное или временное место жительства без разрешения органа уголовного преследования или суда, не препятствовать расследованию уголовного дела и рассмотрению его в суде, в назначенный срок являться по вызовам органа, ведущего уголовный процесс.





2. В случае нарушения подозреваемым или обвиняемым данной им подписки к нему может быть применена более строгая мера пресечения, о чем ему должно быть объявлено при взятии подписки.





Напомним, 7 августа в офисах компаний TUT.BY и БелаПАН прошли обыски и задержания. Были задержаны главный редактор TUT.BY Марина Золотова, редакторы портала Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и международный обозреватель информагентства Татьяна Коровенкова, собкор «Немецкой волны» Павел Быковский и редактор интернет-сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексей Жуков. Все они провели по несколько суток в изоляторе временного содержания на Окрестина. 27 августа большинству подозреваемых был запрещен выезд из страны.





Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы, США, а также международные правозащитные организации.





Еще четыре сотрудника TUT.BY остаются в статусе подозреваемых.





25 сентября редактор портала Дмитрий Бобрик выступил с заявлением в своем Facebook. Журналист сообщил, что с самого начала расследования по «делу БЕЛТА» на него оказывалось давление, ему угрожали раскрытием деталей личной жизни.