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Представители аналитических центров США посещают Беларусь

05.11.2018 18:23 — Разное | Партизан  
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Представители аналитических центров США 5-6 ноября посещают Беларусь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.



В состав делегации входят эксперт Центра по анализу европейской политики Бен Ходжес, старший директор Центра дипломатии и глобальных отношений имени Дж.Байдена Майкл Карпентер, эксперт аналитического центра "Корпорация РЭНД" Брюс Макклинток, президент Джеймстаунского фонда Глен Ховард и старший научный сотрудник этого фонда Владимир Сокор. Программа визита включает встречу аналитиков в Министерстве обороны, а также посещение Минского суворовского военного училища, Парка высоких технологий, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. 

С американскими аналитиками встретился министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. На встрече были обсуждены актуальное состояние белорусско-американских отношений и перспективы их развития, ситуация в европейском регионе и возможные направления взаимодействия с аналитическим сообществом США. Бен Ходжес и Глен Ховард 5 ноября возложили цветы к стеле "Минск - город-герой", отдав дань уважения тем, кто сражался за освобождение Беларуси в Великой Отечественной войне. Делегация из США примет участие в организованном экспертной инициативой "Минский диалог" брифинге, посвященном белорусско-американским отношениям, на котором Бен Ходжес и Майкл Карпентер выступят в качестве главных докладчиков.

 
Теги: Минск
 
 
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Представители аналитических центров США 5-6 ноября посещают Беларусь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.
 
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