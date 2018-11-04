Прокопеня: рабочих мест в ИТ хватит всем, но смогут ли все переучиться









Но, может, оно будет готово к этому в будущем. Рабочих мест в ИТ-секторе во всем мире — миллионы. Возможность найти свое место есть у всех. Могут ли все переучиться — не факт.





Прокопеня считает, что «закручивать гайки» будут роботы. А людям нужно заниматься интеллектуальной работой. Поэтому, если человек не будет учиться, он станет «нерелевантным».