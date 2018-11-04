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Прокопеня: рабочих мест в ИТ хватит всем, но смогут ли все переучиться
Известный белорусский ИТ-бизнесмен Виктор Прокопеня на форуме KEF-2018 заявил, что ИТ-сообщество не готово в такому сценарию, когда придется дать работу всем сотрудниками госпредприятий.
Но, может, оно будет готово к этому в будущем. Рабочих мест в ИТ-секторе во всем мире — миллионы. Возможность найти свое место есть у всех. Могут ли все переучиться — не факт.
Прокопеня считает, что «закручивать гайки» будут роботы. А людям нужно заниматься интеллектуальной работой. Поэтому, если человек не будет учиться, он станет «нерелевантным».
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Известный белорусский ИТ-бизнесмен Виктор Прокопеня на форуме KEF-2018 заявил, что ИТ-сообщество не готово в такому сценарию, когда придется дать работу всем...
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