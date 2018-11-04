Спастись от Юли. В Сети появилась игра, в которой нужно отбиться лопатой от Тимошенко

Ее нарисовал украинский художник и мультипликатор из Крыма Fill Feaouill. Геймплей построен так, что у вас постоянно уменьшается ментальное здоровье.





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