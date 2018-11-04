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Спастись от Юли. В Сети появилась игра, в которой нужно отбиться лопатой от Тимошенко

05.11.2018 17:44 — Разное | Партизан  
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В Сети появилась игра, в которой нужно победить лидера ВО Батькивщина Юлию Тимошенко с помощью лопаты. "Вона", в игре, атакует психологически.

Ее нарисовал украинский художник и мультипликатор из Крыма Fill Feaouill. Геймплей построен так, что у вас постоянно уменьшается ментальное здоровье. 

Когда Юлия Владимировна атакует своей речью, ее рейтинг не меняется. Единственный способ спастись - это отогнать ее лопатой.

Редакция Настоящего времени сыграла в игру, но не смогла победить. Попробуйте и вы. Игра работает на смартфонах и ПК.




 
 
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В Сети появилась игра, в которой нужно победить лидера ВО Батькивщина Юлию Тимошенко с помощью лопаты. "Вона", в игре, атакует психологически.
 
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