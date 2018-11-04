Европейский бизнес решил уйти из Ирана - Помпео

Европейские компании учли давление, оказываемое Вашингтоном на Тегеран, и решили уйти с иранского рынка, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.

"Европейский бизнес уже принял решение: оно заключается в том, чтобы не заниматься бизнесом с Ираном", - заявил он в Вашингтоне, комментируя введение новых санкций США против Ирана.