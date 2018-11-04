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Беларусь представит на Airshow China- 2018 инновационные средства связи и БЛА

05.11.2018 17:59 — Разное | Интерфакс  
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Предприятия Госкомвоенпрома Беларуси примут участие в 12-м Китайском международном авиакосмическом салона Airshow China.

В сообщении Госкомвоенпрома отмечается, что инновационные разработки белорусских предприятий оборонного сектора будут представлены на объединенном стенде комитета. Свою продукцию на выставке представят 6 предприятий.

Белорусские предприятия продемонстрируют инновационные разработки в области создания современных систем и средств связи, автоматизированных систем управления для ВВС и войск ПВО, беспилотных летательных аппаратов. Также будут представлены средства радиолокации и радиоэлектронного противодействия беспилотным летательным аппаратам, решения для управления воздушным движением, различные системы навигации, авиационные компоненты. Участники выставки смогут ознакомиться с возможностями Беларуси по модернизации авиационной техники.

В выставке принимают участие ОАО "АГАТ-системы управления",  ОАО "558 Авиационный ремонтный завод", ОАО "ВОЛАТАВТО", ОАО "КБ Радар", УП "Завод точной электромеханики" и ОАО "МНИИРМ".

Выставка Airshow China состоится 6 ноября 2018 года в южнокитайском городе Чжухай (провинция Гуандун). Свои достижения в авиакосмической отрасли представят около 770 экспонентов из 43 стран и регионов мира.

 
 
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Предприятия Госкомвоенпрома Беларуси примут участие в 12-м Китайском международном авиакосмическом салона Airshow China. В сообщении Госкомвоенпрома отмечается, что...
 
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