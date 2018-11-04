Стал известен доход свердловской чиновницы, высказавшейся о молодежи



Фото : РГППУ

"ничего не должно"

Согласно декларации, в 2017 годузаработала 1,525 миллиона рублей. У чиновницы в собственности находятся два земельных участка площадью 900 и 533 квадратных метра, квартира площадью 116 "квадратов" и гараж. Кроме того, в ее пользовании находятся еще две квартиры. Из транспортных средств она задекларировала Mercedes-Benz ML 350 и Лада 212140.При этом годом ранее, когда Глацких стала главой департамента молодежной политики Свердловской области, ее годовой доход, согласно декларации, составил 4,25 миллиона рублей.Ранее на YouTube появилось видео встречи Глацких с волонтерами в Кировграде. На записи женщина заявляет, что на сегодняшний день у молодежи складывается такое мнение, что им государство все должно. Однако, по словам чиновницы, государство подрастающему поколению "вообще ничего не должно". Глава департамента считает, что о молодых людях должны заботиться их родители, а не государство, потому что они их родили, а государство об этом не просило.Губернатор Свердловской областиназвал некорректным высказывание чиновницы и обещал разобраться в ситуации. По его мнению, речь может идти как об оговорке, так и о сформировавшейся позиции.Сама Глацких позднее объяснила, что залог хорошего развития ребенка это семья, а государство выступает лишь в качестве помощника.Ольга Глацких – олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях в художественной гимнастике. В 2016 году она стала главой департамента молодежной политики Свердловской области.