Лобода пошла на риск после серьезной операции



Светлана Лобода. Фото: Пресс-служба

шокировал своих поклонников известием о том, что она была срочно доставлена в больницу из-за сильной боли и потери сознания. Оказалось, что у певицы подозрение на обструкцию почки. Артистке пришлось перенести срочную операцию.Так или иначе, Лобода не намерена тратить время на реабилитацию. Певица объявила в своем Instagram о том, что отправляется в тур по Германии.Судя по всему, Светлана крайне расстроена тем, что ей пришлось отменить концерты в Москве из-за внезапной болезни. Но поклонники могут быть спокойны, ведь их кумир собирается покорять концертные площадки уже через полторы недели после операции.написала Лобода в соцсети.Напомним, 23 октября Светлана Лобода была экстренно доставлена в больницу прямо с репетиции своего нового шоу. Во время исполнения сложного танцевального номера певица почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание. Ей потребовалась срочная операция.В результате Лобода была вынуждена перенести уже анонсированные концерты. Прямо с больничной койки она обратилась к своим поклонникам. Певица призналась, что после операции плачет от боли и обиды.– заметила Светлана Лобода.