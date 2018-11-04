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«Раньше играли на обычной луже, на речке». Под Минском жители своими силами строят спортивные площадки

05.11.2018 19:59 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Жители нескольких деревень под Минском своими силами обустраивают площадки для футбола, волейбола и хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Раньше играли на обычной луже, на речке». Под Минском жители своими силами строят спортивные площадки

Этой зимой готовятся опробовать новый ледовый каток. Хоккейную коробку сельские активисты обустраивали тоже самостоятельно. Особым спросом небольшие спортивные арены пользуются у детей. В полутысячных Пашковичах и Климовичах каждый десятый житель – ребёнок.

«Раньше играли на обычной луже, на речке». Под Минском жители своими силами строят спортивные площадки

Дмитрий Давидовский:
Уходят только, потому что или стемнело, или дождь пошёл. Спортом тут любят заниматься.

«Раньше играли на обычной луже, на речке». Под Минском жители своими силами строят спортивные площадки

Футбольная и волейбольная площадка, хоккейная коробка. Практически за год богатыри из Пашковичей возродили в своей деревне спортивные традиции. К благородному делу подключили сразу три поколения. И всё – своими руками.

«Раньше играли на обычной луже, на речке». Под Минском жители своими силами строят спортивные площадки

Василий Боярович:
Молодёжь должна спортом заниматься. Должен помочь и я, и не только я. Любой, мне кажется. 

Дмитрий Боярович:
Мы раньше играли на обычной луже, на речке. Теперь будем играть на нормальной хоккейной коробке.

«Раньше играли на обычной луже, на речке». Под Минском жители своими силами строят спортивные площадки

«Раньше играли на обычной луже, на речке». Под Минском жители своими силами строят спортивные площадки

Ещё в 2017 году дети действительно играли в хоккей на замёрзшем озере. Один из жителей смастерил ворота и повесил сетку. И сегодня с установкой полноценной ледовой арены справляются сами. Правда, с помощью единомышленников из соседней деревни Климовичи.

«Раньше играли на обычной луже, на речке». Под Минском жители своими силами строят спортивные площадки

Сергей Деревяго:
Самим не было возможности всё построить, так это очень затратно. Откликнулся руководитель «Минск-Арены». У них была старая площадка, мы вот ее можем наблюдать. 

«Раньше играли на обычной луже, на речке». Под Минском жители своими силами строят спортивные площадки

Энтузиастам отдали для развития несколько пустующих территорий. Обещают помочь и с освещением хоккейной площадки.

«Раньше играли на обычной луже, на речке». Под Минском жители своими силами строят спортивные площадки

Олег Щиголь, председатель Новодворского сельского исполнительного комитета:
С нашей стороны была выделена площадка. Была оказана помощь в подвозе песка, выделение техники.

«Раньше играли на обычной луже, на речке». Под Минском жители своими силами строят спортивные площадки

Между прочим, здесь проживают порядка тысячи человек. Получается, каждый десятый – ребёнок. Детям-то и готовы отдать самое лучшее.

«Раньше играли на обычной луже, на речке». Под Минском жители своими силами строят спортивные площадки

В будущем сельчане планируют построить ещё бассейн. Пока в деревне остался нерешённым вопрос с общественным транспортом. 

«Раньше играли на обычной луже, на речке». Под Минском жители своими силами строят спортивные площадки

Вадим Крайно:
В такой переломный период, как допустим, осень, слякоть, как сейчас, не поиграешь ни в хоккей, хотелось бы, конечно, чтоб дети могли посещать какие-то кружки и секции. Для этого необходим городской автобус, потому что у нас нет транспортного сообщения.

«Раньше играли на обычной луже, на речке». Под Минском жители своими силами строят спортивные площадки

В сельсовете поясняют, автобус пустят, как только закончат с ремонтом дороги. Обещают, ждать долго не придётся. Связывает инициативных сельчан не только любовь к спорту, но и своей малой родине. К лету здесь запланировали очистить старое озеро. 

«Раньше играли на обычной луже, на речке». Под Минском жители своими силами строят спортивные площадки

Оксана Семашко, СТВ:
В планах у местных также своя собственная концертная площадка. На месте, где сейчас пасутся лошади, поставят сцену. А у озера обустроят парк, где будут проводить праздник деревни. 
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«Раньше играли на обычной луже, на речке». Под Минском жители своими силами строят спортивные площадки

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Жители нескольких деревень под Минском своими силами обустраивают площадки для футбола, волейбола и хоккея, сообщили в программе Новости «24...
 
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