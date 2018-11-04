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«Раньше играли на обычной луже, на речке». Под Минском жители своими силами строят спортивные площадки
Новости Беларуси. Жители нескольких деревень под Минском своими силами обустраивают площадки для футбола, волейбола и хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этой зимой готовятся опробовать новый ледовый каток. Хоккейную коробку сельские активисты обустраивали тоже самостоятельно. Особым спросом небольшие спортивные арены пользуются у детей. В полутысячных Пашковичах и Климовичах каждый десятый житель – ребёнок.
Дмитрий Давидовский:
Футбольная и волейбольная площадка, хоккейная коробка. Практически за год богатыри из Пашковичей возродили в своей деревне спортивные традиции. К благородному делу подключили сразу три поколения. И всё – своими руками.
Василий Боярович:
Дмитрий Боярович:
Ещё в 2017 году дети действительно играли в хоккей на замёрзшем озере. Один из жителей смастерил ворота и повесил сетку. И сегодня с установкой полноценной ледовой арены справляются сами. Правда, с помощью единомышленников из соседней деревни Климовичи.
Сергей Деревяго:
Энтузиастам отдали для развития несколько пустующих территорий. Обещают помочь и с освещением хоккейной площадки.
Олег Щиголь, председатель Новодворского сельского исполнительного комитета:
Между прочим, здесь проживают порядка тысячи человек. Получается, каждый десятый – ребёнок. Детям-то и готовы отдать самое лучшее.
В будущем сельчане планируют построить ещё бассейн. Пока в деревне остался нерешённым вопрос с общественным транспортом.
Вадим Крайно:
В сельсовете поясняют, автобус пустят, как только закончат с ремонтом дороги. Обещают, ждать долго не придётся. Связывает инициативных сельчан не только любовь к спорту, но и своей малой родине. К лету здесь запланировали очистить старое озеро.
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«Раньше играли на обычной луже, на речке». Под Минском жители своими силами строят спортивные площадки
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«Раньше играли на обычной луже, на речке». Под Минском жители своими силами строят спортивные площадки
Новости Беларуси. Жители нескольких деревень под Минском своими силами обустраивают площадки для футбола, волейбола и хоккея, сообщили в программе Новости «24...
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