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Суд огласил приговор по делу Коржича

05.11.2018 19:38 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 5 ноября суд вынес приговор по делу о гибели рядового Коржича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суд огласил приговор по делу Коржича

Напомним, смерть в 72-ом учебном центре рядового Александра Коржича вызвала широкий резонанс. Тело солдата нашли в петле в подвале медицинской роты воинской части в Печах 3 октября 2017 года.

По делу походят почти 50 потерпевших. В суде Московского района Минска была и наш корреспондент Виктория Ходосок.

Суд огласил приговор по делу Коржича

Виктория Ходосок, СТВ:
В суде Московского района Минска – десятки журналистов и телекамер. За этим резонансным делом следила вся страна. Буквально несколько часов назад суд огласил приговор главным фигурантам в деле Коржича. 9, 7 и 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Суд удовлетворил просьбу гособвинителя.  

Суд огласил приговор по делу Коржича

В их глазах – абсолютная пустота, а на их лицах – гробовое молчание. Тишину в зале прерывает приговор судьи.

Суд огласил приговор по делу Коржича

Максимальное наказание – сроком на 9 лет – сержанту Барановскому. По трём статьям: кража, злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия, и получение взятки. Антон Вяжевич приговорён к 7 годам, Егор Скуратович – 6.

Суд огласил приговор по делу Коржича

Детально разбирались в трагедии и понимали мотивы долгое время. Обстоятельства гибели Коржича казались противоречивыми.

Суд огласил приговор по делу Коржича

В подвале медроты, 3 октября 2017 года, находят тело солдата с майкой на голове и связанными шнурками. Причём спустя только неделю. У Следственного комитета – три версии: убийство, самоубийство и доведение до самоубийства.

Суд огласил приговор по делу Коржича

Юрий Шерснёв, прокурор отдела государственного обвинения Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:
Обвиняемые фактически учинили беззаконие, произвол среди военнослужащих, что повлекло тяжкие последствия в виде самоубийства рядового Коржича. По результатам судебного следствия, обвинение предъявлено Барановскому, Скуратовичу, Вяжевичу, поддержано в полном объеме, подтверждается исследованными в  своей совокупности доказательствами по делу.

Суд огласил приговор по делу Коржича

50 томов уголовного дела, порядка 150 эпизодов неуставных отношений и десятки свидетелей. По их словам, издевательства за якобы проступки, взятки, дань и унизительный труд были привычным делом.

Виктория Ходосок:
В законную силу приговор не вступил. И может быть обжалован в течение 10 дней.
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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 5 ноября суд вынес приговор по делу о гибели рядового Коржича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, смерть в 72-ом учебном...
 
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