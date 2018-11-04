|
Суд огласил приговор по делу Коржича
Новости Беларуси. 5 ноября суд вынес приговор по делу о гибели рядового Коржича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, смерть в 72-ом учебном центре рядового Александра Коржича вызвала широкий резонанс. Тело солдата
По делу походят почти 50 потерпевших. В суде Московского района Минска была и наш корреспондент Виктория Ходосок.
Виктория Ходосок, СТВ:
В их глазах – абсолютная пустота, а на их лицах – гробовое молчание. Тишину в зале прерывает приговор судьи.
Максимальное наказание – сроком на 9 лет – сержанту Барановскому. По трём статьям: кража, злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия, и получение взятки. Антон Вяжевич приговорён к 7 годам, Егор Скуратович – 6.
Детально разбирались в трагедии и понимали мотивы долгое время. Обстоятельства гибели Коржича казались противоречивыми.
В подвале медроты, 3 октября 2017 года, находят тело солдата с майкой на голове и связанными шнурками. Причём спустя только неделю. У Следственного комитета – три версии: убийство, самоубийство и доведение до самоубийства.
Юрий Шерснёв, прокурор отдела государственного обвинения Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:
50 томов уголовного дела, порядка 150 эпизодов неуставных отношений и десятки свидетелей. По их словам, издевательства за якобы проступки, взятки, дань и унизительный труд были привычным делом.
Виктория Ходосок:
Новости по теме
Командира роты приговорили к 6 годам, прапорщика – к 4. Вынесен приговор по делу о гибели рядового Коржича
‡агрузка...
«Раньше играли на обычной луже, на речке». Под Минском жители своими силами строят спортивные площадки
В Беларуси началась досрочная выплата пенсий
Суд огласил приговор по делу Коржича
«Это всегда интересно посмотреть». Картины из Германии, Украины и Польши закрывают конкурс национальных киношкол на «Лістападзе»
Вторая часть санкций США в отношении Ирана вступила в силу
«Отсутствие сюрпризов – самое лучшее, что власть может сделать для бизнеса». Турчин на открытии «Кастрычніцкага эканамічнага форума»
«Будет достойным украшением в городе». Наталья Кочанова об обновлённом Белорусском молодёжном театре
«Каждый урок – маленький кирпичик». Как победить на олимпиаде по русскому языку – история школьницы из Минска
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 5 ноября суд вынес приговор по делу о гибели рядового Коржича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, смерть в 72-ом учебном...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)