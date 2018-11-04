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«Это всегда интересно посмотреть». Картины из Германии, Украины и Польши закрывают конкурс национальных киношкол на «Лістападзе»
Новости Беларуси. «Как стать Папой Римским» и кто такая «Тамар»? Картины из Германии, Украины и Польши закрывают конкурс национальных киношкол на кинофестивале «Лістапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лучший фильм в этой номинации выберут 5 ноября. Свои работы представили сами режиссеры. К слову, для многих они дебютные. Два друга, которых бросили отцы; монахини, приоткрывающие зрителю жизнь монастыря XVIII века; девушка, которая воплощает будни в иллюстрациях – герои документальных лент, несмотря на внешние отличия, похожи между собой, и этим интересны зрителю.
Николай Лавренюк, координатор национального конкурса Минского международного кинофестиваля «Лістапад»:
Большинство участников приезжают с радостью в Минск. Активно общаются, обмениваются идеями, опытом.
Максимилиан Боль, режиссер (Германия):
Добавим, в кино-меню основного конкурса сегодня – сразу два блюда. Это фильм «Ирина» режиссера из Болгарии Надежды Косевой, а также картина Анджея Якимовски «Однажды в ноябре».
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«Это всегда интересно посмотреть». Картины из Германии, Украины и Польши закрывают конкурс национальных киношкол на «Лістападзе»
Новости Беларуси. «Как стать Папой Римским» и кто такая «Тамар»? Картины из Германии, Украины и Польши закрывают конкурс национальных киношкол на кинофестивале...
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