Белорус создал открытки по мотивам уничтожения картины Бэнкси









Напомним, проданное здесь 5 октября за 1 млн британских фунтов полотно художника Бэнкси под названием «Девочка с шариком» тут же самоуничтожилось при помощи встроенного в раму измельчителя бумаги – так называемого шредера.





Лимонов придумал сделать открытки в виде известных картин, которые получатель точно так же может «измельчить», потянув вниз за выступающий край, а на освободившейся подложке прочесть послание, написанное отправителем.



