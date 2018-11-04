ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорус создал открытки по мотивам уничтожения картины Бэнкси

05.11.2018 19:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Белорусский дизайнер Алексей Лимонов создал для художественного музея в Амстердаме серию открыток, на которую его вдохновило нашумевшее недавно происшествие на торгах аукциона Sotheby’s.

Белорус создал открытки по мотивам уничтожения картины Бэнкси


Напомним, проданное здесь 5 октября за 1 млн британских фунтов полотно художника Бэнкси под названием «Девочка с шариком» тут же самоуничтожилось при помощи встроенного в раму измельчителя бумаги – так называемого шредера.

Лимонов придумал сделать открытки в виде известных картин, которые получатель точно так же может «измельчить», потянув вниз за выступающий край, а на освободившейся подложке прочесть послание, написанное отправителем.

Концепция была придумана для голландского Рейксмюсеума. Ранее Лимонов уже имел с ним дело – получил премию за маски для сна с изображениями глаз, взятыми с известных картин. Тем не менее, автор надеется, что идея заинтересует разные музеи мира, сообщает сайт "Белорусы и мир"

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский дизайнер Алексей Лимонов создал для художественного музея в Амстердаме серию открыток, на которую его вдохновило нашумевшее недавно происшествие на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Суд огласил приговор по делу Коржича
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.11.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика