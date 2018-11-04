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Белорус создал открытки по мотивам уничтожения картины Бэнкси
Белорусский дизайнер Алексей Лимонов создал для художественного музея в Амстердаме серию открыток, на которую его вдохновило нашумевшее недавно происшествие на торгах аукциона Sotheby’s.
Напомним, проданное здесь 5 октября за 1 млн британских фунтов полотно художника Бэнкси под названием «Девочка с шариком» тут же самоуничтожилось при помощи встроенного в раму измельчителя бумаги – так называемого шредера.
Лимонов придумал сделать открытки в виде известных картин, которые получатель точно так же может «измельчить», потянув вниз за выступающий край, а на освободившейся подложке прочесть послание, написанное отправителем.
Концепция была придумана для голландского Рейксмюсеума. Ранее Лимонов уже имел с ним дело – получил премию за маски для сна с изображениями глаз, взятыми с известных картин. Тем не менее, автор надеется, что идея заинтересует разные музеи мира, сообщает сайт
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Белорусский дизайнер Алексей Лимонов создал для художественного музея в Амстердаме серию открыток, на которую его вдохновило нашумевшее недавно происшествие на...
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