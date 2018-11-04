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На аукцион выставлен бывший самолет Александра Лукашенко

05.11.2018 19:25 — Разное | Партизан  
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Авиакомпания "Белавиа" выставила на продажу TУ-154M, который ранее был самолетом Александра Лукашенко. Торги состоятся 5 декабря, сообщил Минский городской центр недвижимости в газете "Звязда".



Самолет 1995 года выпуска и находится в государственной собственности. В газете указывается бортовой номер — EW-85815. Как отмечает Радио "Свобода", этот номер соответствует бывшему борту №1, которым во второй половине 1990-х пользовался Александр Лукашенко. Потом этот самолет был передан под нужды правительственных делегаций.

Начальная цена лота — 4,3 миллиона рублей (это чуть более 2 миллионов долларов в эквиваленте). В качестве задатка необходимо внести 10% от суммы.

В конце 1990-х в США специально для Лукашенко был изготовлен Boeing 737 (EW-001PA). А в 2012-м руководитель Беларуси начал пользоваться Boeing-767 из ангара экс-президента Туркменистана Сапармурата Ниязова.

 
 
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Авиакомпания "Белавиа" выставила на продажу TУ-154M, который ранее был самолетом Александра Лукашенко. Торги состоятся 5 декабря, сообщил Минский городской центр...
 
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