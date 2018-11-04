На аукцион выставлен бывший самолет Александра Лукашенко









Радио "Свобода" , этот номер соответствует бывшему борту №1, которым во второй половине 1990-х пользовался Александр Лукашенко. Потом этот самолет был передан под нужды правительственных делегаций. Самолет 1995 года выпуска и находится в государственной собственности. В газете указывается бортовой номер — EW-85815. Как отмечает, этот номер соответствует бывшему борту №1, которым во второй половине 1990-х пользовался Александр Лукашенко. Потом этот самолет был передан под нужды правительственных делегаций.





Начальная цена лота — 4,3 миллиона рублей (это чуть более 2 миллионов долларов в эквиваленте). В качестве задатка необходимо внести 10% от суммы.





В конце 1990-х в США специально для Лукашенко был изготовлен Boeing 737 (EW-001PA). А в 2012-м руководитель Беларуси начал пользоваться Boeing-767 из ангара экс-президента Туркменистана Сапармурата Ниязова.