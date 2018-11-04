Первый замглавы МИД про отношения Беларуси с Россией и ЕС: Танго в одиночку не станцуешь

Представитель МИД заявил, что Беларусь не должна выбирать, к какому блоку — «восточному» или «западному» — ей окончательно присоединиться. Так замминистра прокомментировал слова президента польского Центра социально-экономических исследований Пшемыслава Ковальски о том, что Беларуси необходимо определиться, по какому пути она идет.





— Может быть, это и не верный выбор для Беларуси, потому что мы хотим и с Россией, и с Евросоюзом быть, но это не значит, что мы хотим сидеть на двух стульях или между ними. У нас есть четкое предложение: со стороны России мы являемся членом экономического и Таможенного союза, а со стороны Евросоюза у нас есть индивидуальная программа «Восточное партнерство». В настоящий момент эти два варианта сотрудничества такие разные, что между ними образовалась пропасть. Мы двигаемся в таком направлении, чтобы встретить заинтересованных партнеров, которые хотят работать с Беларусью, потому что танго в одиночку не станцуешь, — заявил Андрей Евдоченко.