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Соболенко поднялась на 11-е место в рейтинге WTA

05.11.2018 19:50 — Разное | Интерфакс  
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Лучшая белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась еще на одну строчку в рейтинге Всемирной женской теннисной ассоциации. Сейчас она занимает 11-ю позицию.

Соболенко поднялась на 11-е место в рейтинге WTA
Рейтинг WTA по состоянию на 5 ноября

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6921

2 (2). Ангелика Кербер (Германия) — 5875

3 (3). Каролин Возняцки (Дания) — 5586

4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5350

5 (5). Наоми Осака (Япония) — 5115

6 (6). Слоан Стивенс (США) — 5023

7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4630

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4465

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335

10 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 3415

11 (12). Арина Соболенко (Беларусь) — 3245...

30 (30). Александра Саснович (Беларусь) — 1570 ...

51 (52). Виктория Азаренко (Беларусь) — 1051...

65 (65). Вера Лапко (Беларусь) — 896...

 
 
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Лучшая белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась еще на одну строчку в рейтинге Всемирной женской теннисной ассоциации. Сейчас она занимает 11-ю позицию....
 
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