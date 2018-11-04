|
Соболенко поднялась на 11-е место в рейтинге WTA
Лучшая белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась еще на одну строчку в рейтинге Всемирной женской теннисной ассоциации. Сейчас она занимает 11-ю позицию.
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6921
2 (2). Ангелика Кербер (Германия) — 5875
3 (3). Каролин Возняцки (Дания) — 5586
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5350
5 (5). Наоми Осака (Япония) — 5115
6 (6). Слоан Стивенс (США) — 5023
7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4630
8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4465
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335
10 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 3415
11 (12). Арина Соболенко (Беларусь) — 3245...
30 (30). Александра Саснович (Беларусь) — 1570 ...
51 (52). Виктория Азаренко (Беларусь) — 1051...
65 (65). Вера Лапко (Беларусь) — 896...
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лучшая белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась еще на одну строчку в рейтинге Всемирной женской теннисной ассоциации. Сейчас она занимает 11-ю позицию....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)