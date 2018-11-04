ЕС соболезнует и помогает Италии в связи с наводнением

Еврокомиссия заявила о своей солидарности с Италией в связи с постигшим ее стихийным бедствием и предложила помощь ЕС.

"Наши соболезнования адресуются семьям и друзьям жертв после сильных ливней, наводнений и оползней, которые пережила страна на прошлой неделе. Мы также приветствуем трудную, но неустанную работу многочисленных спасательных команд, которые поддерживаем всеми нашими средствами", - сказал в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Он сообщил, что координационный центр ЕК по реагированию на чрезвычайные ситуации находится в постоянном круглосуточном контакте с итальянскими властями для оказания поддержки ЕС в связи с тем, что сильные наводнения затронули многие районы страны.

Служба спутникового картографирования ЕС Copernicus была активирована по просьбе властей Италии для особо пострадавших районов Сицилии и Венеции.

"В это трудное время мы солидарны с итальянским народом и правительством", - приводятся в коммюнике Еврокомиссии слова члена ЕК по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христоса Стилианидеса.

Он заверил, что ЕС готов оказать дополнительную помощь по запросу властей Италии.