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ЕС соболезнует и помогает Италии в связи с наводнением
Еврокомиссия заявила о своей солидарности с Италией в связи с постигшим ее стихийным бедствием и предложила помощь ЕС.
"Наши соболезнования адресуются семьям и друзьям жертв после сильных ливней, наводнений и оползней, которые пережила страна на прошлой неделе. Мы также приветствуем трудную, но неустанную работу многочисленных спасательных команд, которые поддерживаем всеми нашими средствами", - сказал в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
Он сообщил, что координационный центр ЕК по реагированию на чрезвычайные ситуации находится в постоянном круглосуточном контакте с итальянскими властями для оказания поддержки ЕС в связи с тем, что сильные наводнения затронули многие районы страны.
Служба спутникового картографирования ЕС Copernicus была активирована по просьбе властей Италии для особо пострадавших районов Сицилии и Венеции.
"В это трудное время мы солидарны с итальянским народом и правительством", - приводятся в коммюнике Еврокомиссии слова члена ЕК по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христоса Стилианидеса.
Он заверил, что ЕС готов оказать дополнительную помощь по запросу властей Италии.
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Еврокомиссия заявила о своей солидарности с Италией в связи с постигшим ее стихийным бедствием и предложила помощь ЕС.
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