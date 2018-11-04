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В парламенте Эстонии создана депутатская группа поддержки Дональда Трампа

05.11.2018 18:52 — Разное | Интерфакс  
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В парламенте Эстонии в понедельник создана группа поддержки президента США Дональда Трампа.

"В нынешней геополитической обстановке хорошие трансатлантические связи с США имеют все больший вес", - заявил журналистам инициатор создания группы и ее руководитель депутат парламента от оппозиционной Консервативной народной партии Пеэтер Эрнитс (Peeter Ernits).

По его словам, "Д.Трамп ясно высказывал свою непоколебимую поддержку как независимости Эстонии, так и стремление выполнить союзнические обязательства НАТО, однако, к сожалению, мы видим высмеивание президента Трампа из недели в неделю и в Таллине".

П.Эрнитс сказал, что поддерживает стремление Д.Трампа смягчить возникающие от глобализации беды укреплением национальных государств.

"Эстония также не может согласиться со всем, что ей предлагают. Эстония также должна исходить из своих национальных и государственных интересов. Гарантией тому служат наши хорошие союзнические и дружеские отношений", - считает руководитель группы поддержки Д.Трампа, которая находится на стадии формирования.

 
 
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В парламенте Эстонии в понедельник создана группа поддержки президента США Дональда Трампа. "В нынешней геополитической обстановке хорошие трансатлантические...
 
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