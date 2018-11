Участницы Spice Girls объявили о своем воссоединении и первом за последние 10 лет гастрольном туре по Британии. Об этом сообщается на официальной странице группы в Twitter.

В тур едут Мелани Браун, Эмма Бантон, Мелани Чисхолм и Джери Холлиуэлл. Виктория Бекхэм, как сообщает издание Pitchfork , слишком плотно занята свои модным домом и другими бизнес-обязательствами.

WE’RE GOING ON TOUR!

We’re incredibly excited to announce the Spice World tour. Tickets go on sale this Saturday at 10.30am ✌