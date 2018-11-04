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Процентные ставки в белорусских банках достигли исторического минимума

05.11.2018 20:21 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Нацбанк сейчас не видит возможностей для дальнейшего снижения процентных ставок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты банка ожидают, что к концу 2019 года ставка рефинансирования практически не изменится по сравнению с нынешним уровнем и составит 9,5 – 10%.

Процентные ставки в белорусских банках достигли исторического минимума

Это необходимо для удержания инфляции в рамках запланированных 5%. Кстати, средняя ставка по кредитам достигла исторического минимума. Сейчас она чуть выше 11%. Если не брать во внимание льготные заимствования, то это самый низкий уровень за всю историю страны.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Нацбанк сейчас не видит возможностей для дальнейшего снижения процентных ставок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты...
 
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