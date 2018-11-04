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Новости экономики за 05.11.2018

05.11.2018 20:20 — Разное | СТВ  
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В Шанхае 5 ноября открылась китайская международная импортная ярмарка. Беларусь одной из первых заявила об участии в этом масштабном форуме.

Процентные ставки в белорусских банках достигли исторического минимума

На площади почти 800 квадратных метров наша страна представляет продукцию ведущих отечественных производителей в сфере машиностроения, сельского хозяйства, продуктов питания. Это первая в мире выставка государственного уровня, посвященная именно импорту. В её открытии принял участие Председатель КНР. 

Новости экономики за 05.11.2018

В форуме участвуют предприятия из 130 стран. Предполагается, что количество оптовых покупателей достигнет 150 тысяч.

Кроме того, на неделе пройдет и белорусско–китайский деловой форум. Планируется, что в нем примет участие около 80 белорусских предприятий и более 200 китайских компаний. Это позволит установить новые и расширить уже имеющиеся бизнес-контакты. Напомним: к 2020 году Беларусь ставит перед собой амбициозную задачу – увеличить объём экспорта в Китай до полутора миллиардов долларов.

ВАЛЮТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Новости экономики за 05.11.2018

Международное рейтинговое агентство Fitch не ожидает серьёзного ослабления белорусского рубля в среднесрочной перспективе. Аналитики агентства считают, что текущий год доллар завершит на уровне 2 рубля 10 копеек.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Новости экономики за 05.11.2018

Специалисты жилищно-коммунального хозяйства теперь несут персональную ответственность за точность начисления квартплаты и достоверность сведений, которые коммунальники передают в расчётно-справочный центр. По жалобе потребителя, за лишние цифры в извещении, должностные лица могут быть оштрафованы на 2 базовые величины или до 10 базовых, а это 245 рублей, за повторное нарушение в течение года.

Таким образом, усилена государственная защита прав граждан. Мера призвана исключить навязывание им дополнительных услуг, и, самое главное, необоснованное включение оплаты этих услуг в жировку.
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В Шанхае 5 ноября открылась китайская международная импортная ярмарка. Беларусь одной из первых заявила об участии в этом масштабном форуме. Процентные ставки в...
 
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