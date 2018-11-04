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Детально и обстоятельно. Представители Администрации Президента провели приём граждан в Столинском районе

05.11.2018 20:04 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вникать в суть проблем и спорных вопросов продолжают представители Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В том числе и на периферии. Личный прием граждан 5 ноября проводят в Столинском райисполкоме.

Детально и обстоятельно. Представители Администрации Президента провели приём граждан в Столинском районе

На встречу с Игорем Ломоносовым записались 15 человек. В ходе беседы были озвучены проблемы трудоустройства, начисления пенсий, газоснабжения, оборудования остановок для автобусов и другие актуальные вопросы. Почти все прорабатывались на местном уровне, но в то же время требуют более глубокого изучения.

Детально и обстоятельно. Представители Администрации Президента провели приём граждан в Столинском районе

Игорь Ломоносов, заведующий личным приемом Администрации Президента:
Однозначно сказать, что требования гражданина на 100% законны и справедливы, преждевременно. Вопросы сложные. Их надо еще посмотреть не один раз.

Детально и обстоятельно. Представители Администрации Президента провели приём граждан в Столинском районе

Одними из самых популярных стали спорные вопросы землеустройства. В сложной жизненной ситуации оказалась Валентина Олешкевич – она помогает внукам-сиротам. На участке земли, принадлежащем хозяйству, женщина вот уже 18 лет выращивает и продает клубнику. Однако, права пользования наделом пенсионерку хотят лишить.

Детально и обстоятельно. Представители Администрации Президента провели приём граждан в Столинском районе

Валентина Олешкевич, житель деревни Осовая:
Я пришла с просьбой. Не с жалобой, а с просьбой к представителю Администрации. Что я услышала? Услышала я понимание, и мне кажется, что вопрос мой сдвинется с мертвой точки.

Детально и обстоятельно. Представители Администрации Президента провели приём граждан в Столинском районе

Каждую проблему рассмотрели детально и обстоятельно, поэтому выездной прием затянулся на пять часов. Без ответа не осталось ни одно обращение.  
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Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Вникать в суть проблем и спорных вопросов продолжают представители Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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