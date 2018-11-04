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Детально и обстоятельно. Представители Администрации Президента провели приём граждан в Столинском районе
Новости Беларуси. Вникать в суть проблем и спорных вопросов продолжают представители Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В том числе и на периферии. Личный прием граждан 5 ноября проводят в Столинском райисполкоме.
На встречу с Игорем Ломоносовым записались 15 человек. В ходе беседы были озвучены проблемы трудоустройства, начисления пенсий, газоснабжения, оборудования остановок для автобусов и другие актуальные вопросы. Почти все прорабатывались на местном уровне, но в то же время требуют более глубокого изучения.
Игорь Ломоносов, заведующий личным приемом Администрации Президента:
Одними из самых популярных стали спорные вопросы землеустройства. В сложной жизненной ситуации оказалась Валентина Олешкевич – она помогает внукам-сиротам. На участке земли, принадлежащем хозяйству, женщина вот уже 18 лет выращивает и продает клубнику. Однако, права пользования наделом пенсионерку хотят лишить.
Валентина Олешкевич, житель деревни Осовая:
Каждую проблему рассмотрели детально и обстоятельно, поэтому выездной прием затянулся на пять часов. Без ответа не осталось ни одно обращение.
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Детально и обстоятельно. Представители Администрации Президента провели приём граждан в Столинском районе
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Детально и обстоятельно. Представители Администрации Президента провели приём граждан в Столинском районе
Новости Беларуси. Вникать в суть проблем и спорных вопросов продолжают представители Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
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