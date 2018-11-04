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В Саудовской Аравии освободили задержанного в 2017 году принца Халеда ибн Талала

05.11.2018 20:45 — Разное | Партизан  
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Принц Халед ибн Талал освобожден после 11 месяцев лишения свободы, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на его родственников. Принц приходится племянником саудовскому королю Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду.



Племянница Халеда опубликовала в Twitter фотографии, на которых освобождённый принц обнимает своего сына, уже несколько лет находящегося в коме, и других членов семьи.

В 2017-м в ходе антикоррупционной кампании были арестованы десятки высокопоставленных персон, среди которых - члены королевской семьи.

Их поместили под стражу в отеле Ritz Carlton. Большинство вышло на свободу ещё в январе, однако принц Халед ибн Талал аль-Сауд провёл в заключении 11 месяцев. Он приходится племянником королю Саудовской Аравии.

Телеканал отмечает, что принц был задержан без официальных объяснений и также без объявления отпущен на свободу. Его брат, принц Аль-Валид ибн Талал, чье состояние оценивается в $18,8 млрд, вышел на свободу еще в январе 2018 года после финансовой сделки с властями, подробности которой не предавались огласке.


 
 
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Принц Халед ибн Талал освобожден после 11 месяцев лишения свободы, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на его родственников. Принц приходится племянником...
 
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