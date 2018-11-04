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В Саудовской Аравии освободили задержанного в 2017 году принца Халеда ибн Талала
Принц Халед ибн Талал освобожден после 11 месяцев лишения свободы, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на его родственников. Принц приходится племянником саудовскому королю Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду.
Племянница Халеда опубликовала в Twitter фотографии, на которых освобождённый принц обнимает своего сына, уже несколько лет находящегося в коме, и других членов семьи.
В 2017-м в ходе антикоррупционной кампании были арестованы десятки высокопоставленных персон, среди которых - члены королевской семьи.
Их поместили под стражу в отеле Ritz Carlton. Большинство вышло на свободу ещё в январе, однако принц Халед ибн Талал аль-Сауд провёл в заключении 11 месяцев. Он приходится племянником королю Саудовской Аравии.
Телеканал отмечает, что принц был задержан без официальных объяснений и также без объявления отпущен на свободу. Его брат, принц Аль-Валид ибн Талал, чье состояние оценивается в $18,8 млрд, вышел на свободу еще в январе 2018 года после финансовой сделки с властями, подробности которой не предавались огласке.
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Принц Халед ибн Талал освобожден после 11 месяцев лишения свободы, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на его родственников. Принц приходится племянником...
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