Аркадий Израилевич скорее всего — в СИЗО КГБ









reform.by и Радио "Свобода" . Об этом сообщают





Жена Израилевича Маргарита написала корреспонденту "Свободы", что ее муж задержан, но где он находится — неизвестно. "Четыре дня мы можем только догадываться, что с ним и как он. Надеемся, завтра, на 5-й день, адвокаты смогут попасть и получить какую-то официальную информацию", — написала Маргарита Израилевич.





Тем временем reform.by со ссылкой на собственные источники пишет, будто жена передала Израилевичу передачу в СИЗО КГБ.





Сведения, что задержанного бизнесмена держат в печально известной "американке", анонимный источник сообщил и в комментарии Радио "Свобода". По сведениям этого источника, у Израилевича появился новый адвокат и посетил изолятор КГБ.





Тем временем официального подтверждения, что бизнесмен задержан, до сих пор нет. Ни одна силовая структура не подтвердила своего участия в этом деле. В комментарии "Свободе" вечером 5 ноября в отделе по связям с общественностью КГБ заявили, что Израилевича не задерживали.





Бизнесмен приобрел широкую известность в связи со скандалом вокруг ресторана "Поедем поедим" возле урочища Куропаты, в его бывшей охранной зоне. В СМИ сообщалось, что Израилевич имеет отношение к строительству и деятельности ресторана, поставленного возле места массовых расстрелов.



