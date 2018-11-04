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Мать Коржича не согласна с приговором и будет обжаловать его

05.11.2018 20:03 — Разное | Партизан  
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Мать погибшего военнослужащего Светлана Коржич не удовлетворена приговором, который объявил Минский областной суд, и будет обжаловать его.

По мнению женщины, на скамье подсудимых должны были оказаться не только сержанты, но и офицеры воинской части, где погиб ее сын, передает "Еврорадио".

За доведение Александра Коржича до самоубийства суд назначил трем сержантам большие сроки: Евгению Барановскому — 9 лет усиленного режима, Антону Вяжевичу — 7 лет, Егору Скуратовичу — 6 лет. Они лишены званий сержантов, также у них конфисковано имущество.

"По поводу убийства — я не согласна. Потому что все разговоры были направлены на то, что я была согласна заплатить любые деньги. Сашу держали как заложника, нарушены были все его конституционные права. Держали в заложниках и возили будто психически больного человека, хотя все психиатры дают показания — психически здоровый человек. А Саша начал воевать с системой, против этих поборов военных, против беззакония, которое творится в нашей белорусской армии. Я его учила жить по законам... Если бы он еще меня подключил и своевременно мне эту информацию (дал. — Еврорадио)... А так — забрали у него эти карточки, забрали телефоны. И остался он в изоляторе наедине с Барановским, Вяжевичем, Скуратовичем", — заявила мать Коржича журналистам.

 
 
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Мать погибшего военнослужащего Светлана Коржич не удовлетворена приговором, который объявил Минский областной суд, и будет обжаловать его.
 
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